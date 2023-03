Slovák Robert Lipták vedie módnu značku v LA: Večierky sú fajn, ale nikdy mi žiadnu prácu nezabezpečili

Ako študent pracoval pre Ricka Owensa, neskôr pre Antonyho Vaccarella aj Toma Forda. Dnes vedie v LA značku RTA, ktorú obdivuje aj Madonna.

„Keď som robil pohovor s jedným dievčaťom uchádzajúcim sa u YSL o pozíciu stážistky, opýtal som sa ho, kde sa vidí o tri roky, a ono mi sebavedome odpovedalo, že na mojom mieste. (smiech) To je asi až moc ambiciózne, treba spomaliť, veľa sa toho naučiť a hlavne byť realistický,“ hovorí Robert Lipták.

Presadiť sa vo svetovom módnom biznise nie je ľahké, ale rodákovi zo Slovenska sa podarilo už počas štúdia pracovať pre najväčšie parížske módne ateliéry. Pracoval pre Ricka Owensa, Anthonyho Vaccarella aj Toma Forda, kvôli ktorému vymenil Paríž za LA. Dnes pôsobí ako kreatívny riaditeľ značky RTA, jeho prácu pochválila aj Madonna.

„Značka sídli v LA a pôsobí na trhu už deväť rokov. Zo začiatku bola definovaná rifľovinou a kožou, a čo sa týka štýlu, bola tak trochu temnejšia. Ako každá značka, aj RTA potrebovala trošku čerstvosti a ja som v nej videl veľký potenciál. Zmenil som logo a hlavne mením celý imidž. Už nepoužívame to, že značka pochádza z LA, skôr by som z nej chcel urobiť celosvetovú značku,“ približuje.

Robert Lipták pôsobí ako kreatívny riaditeľ značky RTA. Zdroj: Refresher/ Tomáš Gončár

Do zahraničia si odišiel, keď si mal 16 rokov. Prečo si sa tak rozhodol?

Hlavne som chcel vidieť a skúsiť niečo iné. V tom čase som cítil, že na Slovensku som nemohol byť tak úplne sám sebou. V Calgary som študoval na strednej škole a hneď potom som odišiel na univerzitu do San Francisca. Tam som vydržal rok a zistil som, že na Ameriku ešte nie som pripravený. (smiech)

Ďalšia zastávka bol Paríž. Tam sme sa s najlepšou kamarátkou Emou Müllerovou rozhodli presťahovať spolu. Začínali sme ako dvaja „študáci“ v Paríži. Ona bola moja Júlia a ja som bol jej Romeo.

Ako sa vám žilo ako študentom v Paríži? Bolo to finančne náročné?

Bolo to veľmi zložité zo všetkých stránok. Ale našťastie sme sa s Emou mali, navzájom sme si pomáhali najviac, ako sme mohli. Paríž je koniec koncov mesto módy a veľa ľudí sa sem sťahuje práve preto. My ako Slováci sme to nemali ľahké, veľakrát na nás pozerali ako na chudobných z Východu, čo nepomohlo ani pri hľadaní bytu, ani pri práci.

Neodradilo nás to a makali sme preto dvakrát viac ako ostatní. Mne sa počas školy podarilo dostať k Rickovi Owensovi, zostal som u neho asi dva roky. Bol to pre mňa úžasný začiatok, bol som s ním stále, či už pri pripravovaní prehliadok, showroomu, či foteniach archívov a aktuálnych prehliadkach.

Rick Owens si robí všetko sám, tam sa moc k tej dizajnérskej práci nedostanete. Pre študenta to bolo, samozrejme, fajn, ale cítil som, že sa musím posunúť.

Koľko si si dokázal ako stážista zarobiť?