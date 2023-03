Boli sme na najvyššom poschodí prvého slovenského mrakodrapu. Koľko v ňom stojí najdrahší byt?

Stavebné práce na najvyššej budove Slovenska pomaly finišujú. Mrakodrap pri Dunaji, ktorý má so svojimi 46 poschodiami výšku 168 metrov, sa nám podarilo navštíviť ešte v procese dokončovania. Dostali sme sa na najvyššie poschodia, pozreli holobyty, komplex, ale hlavne očarujúci panoramatický výhľad na celú Bratislavu.

Prvý slovenský mrakodrap s názvom Eurovea Tower je súčasťou komplexu, v ktorom budú mať Bratislavčania okrem nových bytov k dispozícii aj najväčšie nákupné centrum a vynovenú promenádu popri Dunaji.

Výhľad z najvyšších poschodí prvého slovenského mrakodrapu. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Po viac ako troch rokoch stavebných prác začne developerská spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) postupne odovzdávať do užívania jednotlivé časti pokračovania komplexu Eurovea. Po sprístupnení nových ciest a cyklotrás otvoria v máji novú časť nákupného centra s priľahlými verejnými priestormi, neskôr postupne rezidencie Riverside, administratívne budovy Pribinova 34 a Pribinova 40, ostatné verejné priestory a napokon aj prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower.

Výťah s rýchlosťou dve poschodia za sekundu a unikátny výhľad

My sme dostali možnosť prezrieť si nový mrakodrap zblízka a zistiť o ňom niečo viac. Cesta hore pracovným výťahom nám trvala takmer 6 minút, no ako nám prezradil projektový manažér Ľuboš Kaštan, výťah pre obyvateľov mrakodrapu bude premávať rýchlosťou až dve poschodia za sekundu.

„Akýkoľvek pohyb má svoju hraničnú hodnotu v dynamike, a teda v rozbiehaní. Keby to išlo takouto rýchlosťou od začiatku, mohlo by to byť pre človeka záťažové, ale keďže to má postupné rozbiehanie a brzdenie, tak neprichádza k preťaženiu človeka a necíti tak nepríjemný pocit. Je tu veľa poschodí, takže potenciál využiť tú rýchlosť je veľký,“ povedal Kaštan pre Refresher.

Prvý slovenský mrakodrap. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Výťahom sme sa dostali najprv na 43. poschodie a následne po schodoch aj na 44. poschodie, kde sme sa ocitli ešte v „rozostavanej obývačke“ budúceho luxusného apartmánu s poriadnou priestrannosťou a výmerou. Naskytol sa nám jedinečný a obdivuhodný výhľad.

Vďaka panoramatickému balkónu sme mali možnosť prezrieť si takmer celú Bratislavu s výhľadom na Staré Mesto, hrad, Dunaj so všetkými mostami hlavného mesta, prístav či povestný bratislavský downtown s modernými výškovými budovami. Z tejto výšky nám pripadali aj doposiaľ vysoké stavby ako Sky Park či Panorama City len ako nejaké menšie sesternice prvého slovenského mrakodrapu.

Väčšina bytov je už vypredaná, najdrahší stojí 2 milióny eur

Zástupcovia komplexu nám prezradili, že aktuálne je už vypredaná drvivá väčšina bytov v mrakodrape Eurovea Tower, ktoré boli verejnosti sprístupnené. „Približne 90 %,“ spresnil Ľuboš Kaštan. Prezradil nám aj to, koľko stojí najdrahší byt mrakodrapu. Jeho cena sa pohybuje na úrovni 2 miliónov eur a nachádza sa na najvyššom poschodí, kde sa nachádzajú celkovo 4 byty od 100 až po 250 štvorcových metrov.

„Najvyššie poschodie má menšiu pôdorysnú stopu, pretože tá veža sa zužuje po svojej výške. Vidieť to aj z exteriéru a robí to tú jedinečnú architektúru,“ uviedol Kaštan. Kolaudácia je podľa jeho slov naplánovaná niekedy v priebehu leta 2023, po ktorej budú nasledovať viaceré legislatívne náležitosti. Očakáva sa, že noví majitelia bytov sa budú môcť sťahovať do mrakodrapu začiatkom budúceho roka.

Pri stavbe Eurovea Tower bolo podľa jeho slov najťažšie dostať do výšok obrovské množstvá stavebného materiálu. „Bolo potrebné všetok ten materiál prepraviť do tejto výšky. Museli sme to zvládnuť,“ opísal Ľuboš Kaštan. Počas návštevy sme sa dostali aj na 5. poschodie, a kým hore sa ešte betónovalo, na nižších poschodiach už pokladajú parkety a fungujú umývadlá či WC.

„Výstavba mrakodrapu si vyžaduje unikátny postup. Kým na vrchných poschodiach sme ešte liali betón, v strednej výške veže sa stavali priečky a na najnižších poschodiach už remeselníci dokončovali podlahy, obklady, sanitu a ďalšie štandardné vybavenie interiérov,“ priblížil Ľuboš Kaštan.

160 metrov do Bratislavy patrí

„Bola to pre nás, samozrejme, výzva. Bratislava sa výškovo zasekla niekde na úrovni 115 metrov. Keď sa pozrieme okolo seba, môžeme vidieť takú hradbu, ktorá je tvorená všetkými zhruba rovnakými budovami. Tá hradba si žiadala oživenie a Eurovea Tower je odpoveďou na to, aby sa tá panoráma Bratislavy pekne rozohrala. Tých 160 metrov sem patrí,“ uviedol výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.

Nad rámec zákonného poplatku za rozvoj vo výške 4,2 milióna eur investuje JTRE do verejných priestorov viac ako 34 miliónov. Spolu s nákladmi na odstránenie historickej environmentálnej záťaže, ktorá vznikla následkom bombardovania rafinérie Apollo počas druhej svetovej vojny, sa výška verejnoprospešných investícií vyšplhala nad 40 miliónov eur.

Rozhovor s projektovým manažérom Ľubošom Kaštanom. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Tieto investície zahŕňajú aj predĺženie obľúbenej promenády s nábrežným parkom a novým námestím, na ktorom sa bude vynímať socha Octahedral Body od víťaza verejnej súťaže Viktora Freša, a tiež premenu Pribinovej ulice na moderný mestský bulvár pripravený na vybudovanie električkovej trate. Verejné priestory vznikli podľa konceptu svetoznámej architektky a urbanistky Beth Galí.

Prestavbou Pribinovej ulice sa až 80 percent automobilovej dopravy dostane pod terén, vďaka čomu sa vytvorí plnohodnotný bulvár so širokými chodníkmi a bezpečnou segregovanou cyklotrasou napojenou cez Most Apollo na medzinárodnú cyklotrasu na južnom brehu Dunaja.

„Vodné prvky spolu s dostatkom zelene zabezpečia klimatickú pohodu. Aleja stromov poskytne tieň, ktorý zabráni prehrievaniu plôch chodníkov, a vytvorí príjemné prostredie pre návštevníkov, pracujúcich aj obyvateľov štvrte. Pohodlný a bezpečný peší pohyb podporí aj organizácia prechodov cez bulvár, ktoré rešpektujú hlavné pešie ťahy a prepoja tak centrum Bratislavy s nábrežím Dunaja,“ vysvetlil Pelikán, pričom dodal, že verejné priestory sa budú sprístupňovať postupne až do septembra tohto roku.

Výnimočný projekt v mimoriadne atraktívnej lokalite vznikajúceho moderného centra Bratislavy pri Dunaji vyvolal aj výnimočný záujem kupujúcich, ale aj širokej a odbornej verejnosti. „Na žiadnom projekte sme doteraz nezaznamenali taký obrovský záujem o kúpu bývania. Od začiatku sa byty v mrakodrape Eurovea Tower aj Eurovea Riverside predávali rýchlym tempom,“ dodal Pavel Pelikán.

Výhľad z najvyšších poschodí prvého slovenského mrakodrapu. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

