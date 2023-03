KVÍZ: Vyznáš sa v slovenských dissoch? Komu boli adresované a prečo sa raperi hádali?

Vysvetlenie

Ide o časť textu zo skladby Narodená pre výhru , ktorá síce nebola primárne dissom, no Aless sa v jednom z veršov obula do speváčky Dominiky Mirgovej a do jej skladby Hore , ktorej vyčítala, že jej skladby píše Miro Jaroš. Track vyšiel v roku 2015 počas jej pôsobenia v Egovom zoskupení umelcov s názvom Podzemgang . Speváčky sa neskôr uzmierili a koncom minulého roka si dokonca zmerali sily v amatérskom boxerskom zápase na turnaji Fight Night Challenge.