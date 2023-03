Mnohým Slovákom hrozia pokuty, ak nesplnia povinnosť na daňovom úrade. Čas majú len do konca marca

OK

Časť Slovákov, ktorí prenajímajú nehnuteľnosti, má povinnosť nahlásiť sa na príslušnom daňovom úrade. Platí to v prípade, ak nemajú iné príjmy z podnikateľskej činnosti a ich príjmy z nájmov prekročili za minulý rok sumu 2 289,63 eura, informuje portál HNonline.sk.

„Platí, že prenajímateľ môže, ale zároveň nemusí mať nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku, avšak skutočnosť, či zaradená je alebo nie, ovplyvňuje rozsah jeho daňových výdavkov,“ uviedol pre Hospodárske noviny špecialista na nehnuteľnosti František Čepček.

Posledný termín registrácie na daňovom úrade je pritom rovnaký ako pri podaní daňového priznania, teda 31. marca. Prenajímateľ má zároveň povinnosť komunikovať s finančnou správou prostredníctvom prideleného DIČ (identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty).

Táto povinnosť sa však netýka živnostníkov. Tí už sú na miestnych úradoch evidovaní z dôvodu vykonávania podnikateľskej alebo samostatne zárobkovej činnosti. Rovnako tak nemusia komunikovať s Finančnou správou SR.

Aké sankcie hrozia prenajímateľom?

Ak prenajímateľ nepodá daňové priznanie v stanovenej lehote, pokuty sa pohybujú v čiastkach od 30 do 16-tisíc eur. Sankcie mu taktiež hrozia v prípade, že nesplní registračnú povinnosť, a to vo výške od 60 do 20-tisíc eur. Táto povinnosť sa týka najmä ľudí, ktorí prenajímajú svoje nehnuteľnosti „načierno“, poznamenal František Čepček pre Hospodárske noviny.

Uškodiť si môžu aj osoby, ktoré v daňovom priznaní uvedú nižšiu hodnotu dane, ako je tá reálna. Títo ľudia budú musieť zistený rozdiel dodatočne doplatiť.

