Nízki ľudia, ktorí sú nespokojní so svojou výškou, môžu mať viac narcistických či psychopatických čŕt. Takto sa líšia muži a ženy

Ľudia, ktorí sú relatívne nízki a chceli by byť vyšší, môžu vykazovať viac „temných osobnostných čŕt“, ukázala nová štúdia publikovaná v časopise Personality and Individual Differences. Patrí tam najmä „temná triáda“ troch súvisiacich osobnostných čŕt – psychopatia, narcizmus a machiavelizmus.

Tieto výsledky priniesla štúdia na 367 dospelých Američanoch, ktorí vypĺňali dotazník Dirty Dozen Dark Triad určený na posúdenie úrovne psychopatie, narcizmu a machiavelizmu. Účastníci takisto uvádzali svoju výšku a to, do akej miery súhlasili s tvrdeniami „Prial by som si byť vyšší“ a „Som spokojný so svojou výškou“.

Nedostatok empatie a cynizmus

Ľudia so psychopatickými vlastnosťami majú nedostatok empatie, sú impulzívni a nerešpektujú spoločenské normy a pravidlá. Narcizmus je charakterizovaný prehnaným pocitom vlastnej dôležitosti a potrebou byť obdivovaný. Machiavelizmus označuje tendenciu byť manipulatívny, cynický a nemať morálne zásady. Zistenia takisto naznačujú, že nízki jedinci častejšie „idú proti prúdu“ v snahe kompenzovať svoju výškovú nevýhodu.

„Nižší ľudia, najmä tí, ktorí by chceli byť vyšší, sa viac vyznačujú vlastnosťami, ktoré ich pravdepodobne nútia predvádzať sa, byť konfrontační a zaujímať sa o moc,“ povedal hlavný autor štúdie Peter K. Jonason z Univerzity v Padove v Taliansku. Cieľom týchto vlastností je podľa vedcov snaha o dosiahnutie určitého postavenia v spoločnosti alebo zabezpečenie prežitia.

Nízke ženy viac klamú

Nízki muži mali tendenciu mať viac narcistických čŕt ako nízke ženy, ale z hľadiska psychopatie a machiavelizmu nebol medzi pohlaviami významný rozdiel. „Očakávali sme, že tieto črty budú silnejšie u mužov vzhľadom na evolučné a freudovské úvahy, ale našli sme len málo rozdielov medzi pohlaviami,“ povedal Jonason pre portál Psypost.

Nižší muži môžu napríklad vyžadovať rešpekt a zapôsobiť na romantické partnerky svojimi osobnostnými vlastnosťami, zatiaľ čo nižšie ženy môžu častejšie využívať klamstvá, aby vyzerali žiadanejšie a získali ochranu a zdroje.

Nie každý „psychopat“ je zabijak

Autori štúdie si myslia, že spojenie nízkej výšky a „temných osobnostných čŕt“ možno najlepšie pochopiť z evolučného rámca. „Keď človek nemôže byť fyzicky impozantný, môže byť namiesto toho psychicky impozantný,“ vysvetľujú vedci.

Inými slovami, ak je niekto fyzicky nižší alebo slabší, snaží sa nájsť psychologickú výhodu, ktorá by ho dostala na rovnakú úroveň. To môže podľa výskumníkov poskytnúť výhody aj pri prežití a párení.

Nie každý „psychopat“ je, samozrejme, zabijak, ako to zobrazujú mnohé trilery a horory. Odborníci tvrdia, že ľudia zvyčajne považujú psychopatov za fascinujúcich, ale nevedia zdôvodniť prečo. Psychopati majú tendenciu pretvarovať sa, aby „napodobnili normálne reakcie“, využívajú šarm na manipuláciu druhými a často človeka presvedčia, že sú najzaujímavejším človekom, akého môžu spoznať.

