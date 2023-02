Starbucks uvádza na trh kávu s olivovým olejom. Končiaceho generálneho riaditeľa k tomu inšpirovala dovolenka na Sicílii

Kávový gigant Starbucks prichádza v Taliansku s novým radom kávových nápojov, v ktorých bude hrať hlavný prím olivový olej. Línia „Oleato“ (čo znamená „s olejom“) je dielom generálneho riaditeľa Howarda Schultza, ktorý v apríli odstupuje. Na jar tohto roku spoločnosť plánuje jej uvedenie na trh v USA, píše portál CNBC.

Inšpirovala ho dovolenka na Sicílii

Howard Schultz, ktorý novinku nazval „alchýmiou“ a „game-changerom“, nápad dostal na svojej dovolenke v Taliansku, keď videl, ako Sicílčania pili olivový olej v rámci každodenného rituálu. Zapáčilo sa mu to a rozhodol sa, že túto netradičnú kombináciu prinesie aj do Starbucksu.

Prvýkrát sa o to pokúsil ešte v roku 1983, a to ešte ako marketingový riaditeľ Starbucksu. Na dovolenke navštívil espresso bary a inšpirovalo ho to k tomu, aby sa pokúsil priniesť rovnakú kultúru aj do USA. Jeho šéfovia s touto myšlienkou nesúhlasili, a tak Schultz vytvoril vlastnú sieť kaviarní s názvom Il Giornale. Nakoniec kúpil Starbucks, spojil obe siete a spoločnosť sa rozrástla na dnešného giganta.

Zdroj: Starbucks

Končiaceho generálneho riaditeľa zastúpi nováčik Laxman Narasimhan, ktorý strávil v Starbuckse niekoľko mesiacov. Podľa Schultza sú „olivové kávy“ niečo ako jeho darček pre jeho zamestnancov.

„Keďže sa pripravujem odovzdať svoj plášť Laxmanovi a zvyšku výkonného tímu, je mojím najhlbším želaním podeliť sa s vami o tento moment inšpirácie a lásky," napísal Schultz v utorok v liste zamestnancom. „Toto je transformačný moment v histórii našej spoločnosti.“

Dáte si cukor, mlieko alebo olej?

Olivový olej zo sicílskeho mesta Partanna budú obsahovať nápoje Starbucks Caffé Latte a Iced Shaken Espresso a tiež studená pena („cold foam“), ktorú Starbucks pridáva navrch ľadových káv.

Kávičkári si ho teda vychutnajú buď napenený s ovseným mliekom, pretrepaný v ľadovom espresse, alebo zamiešaný do sladkej studenej peny, ktorej dodá „zlatistú“ farbu. Olivový olej bude k dispozícii aj zvlášť na objednávku ako ingrediencia navyše.

Zdroj: Starbucks

„Nápoje sú vďaka nemu bohatšie,“ povedal pre CNBC marketingový riaditeľ spoločnosti Starbucks Brady Brewer. „Ľudia ich označujú slovom ‚luxusný‘.“

„Keď ide o prispôsobenie káv, ľudí láka najmä zmena textúry,“ tvrdí Brewer. Studená pena, ktorú kaviarenský reťazec uviedol na trh v roku 2018, patrí medzi najobľúbenejšie formy úpravy. Zákazníci totiž pijú čoraz viac ľadových nápojov – v novembri tvorili viac ako tri štvrtiny objednávok.

Podľa Brewera by nápoje Oleato mohli osloviť aj spotrebiteľov, ktorí dbajú o svoje zdravie. Štúdie naznačujú, že konzumácia olivového oleja môže znížiť zápal a pomôcť zdraviu srdca, píše CNBC. Dnes už existujú aj spoločnosti, ktoré predávajú olivový olej určený vyslovene na pitie, nie na varenie.

Okrem Talianov budú môcť túto špecialitu vyskúšať aj obyvatelia južnej Kalifornie. V priebehu tohto roka sa pridá aj Spojené kráľovstvo, Japonsko a Blízky východ.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.