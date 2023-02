13 produktov, ktoré Bianka Rumanová používa na denné líčenie. S jej mejkapom budeš mať pleť ako po photoshope

Bianka Rumanová v našom novom formáte Make-up & Gossip prezradila svoje triky na podovolenkový bronz aj pikošky zo vzťahu s Jovinečkom. Do štúdia si k Linde Gunišovej priniesla svoju kozmetickú tašku a my ti prinášame kompletný zoznam použitých produktov, s ktorými si môžeš vykúzliť rovnaký mejkap ako ona. Ceny produktov sú aktuálne v čase písania článku, zľavy sme nebrali do úvahy.

Chceš vidieť, ako produkty Bianka a Linda používajú, prípadne čo si Bianka dala vylepšiť na svojej tvári? Pozri si celé video na našom youtubovom kanáli.

Balzam na pery by Bianka Rumanová

Vo videu Bianka ukáže oba svoje balzamy, ktoré môžeš kúpiť v potravinách Yeme alebo online. V ponuke je verzia Figy a Černice alebo Zelený čaj a Opuncia. Oba obsahujú bambucké maslo, kokosový olej, vitamín E a včelí vosk.

Cena: okolo 10 €.

Zdroj: Yeme

Block ’o’ Clock Pore Perfecting Primer

Zmatňujúci primer, ktorý doslova zahladí tvoje póry, je celkom známy na Tiktoku s viac ako 1,3 miliardy videoukážok a recenzií. Ide o zahraničnú značku, ktorú zoženieš len online. Podkladová báza sľubuje pokožku ako so zapnutým filtrom: žiadne výrazné póry či vrásky, len zjednotená pleť pripravená na mejkap.

Cena: okolo 21 €.

Zdroj: P. Louise Cosmetics

Dlhotrvajúci mejkap Estée Lauder Double Wear

Značka Estée Lauder má sociálne siete pevne v hrsti už niekoľko rokov. Mejkap Double Wear je stabilnou súčasťou tutoriálov či videí profesionálnych vizážistov a vizážistiek. Je ľahký, sľubuje 24-hodinovú výdrž, a hoci výborne kryje, pokožka stále vyzerá ako pokožka a nie ako plátno s hrubou vrstvou farby. Výhodou je aj široký výber odtieňov, na Slovensku ho zoženieš vo viacerých parfumériách a drogériách.

Cena: okolo 50 €.

Zdroj: Estée Lauder

Estée Lauder Double Wear Radiant Concealer

Korektor je z rovnakého radu ako mejkap, len vo svetlejšom odtieni. Ide o rozjasňujúci korektor s dlhotrvajúcou výdržou, ktorý sľubuje, že nezapadne do vrások a nedokonalostí a nepohne sa po zaschnutí z miesta.

Cena: okolo 30 €.

Zdroj: Estée Lauder

Krémový bronzer BPerfect

Krémový bronzer (teda cronzer) je vysoko pigmentovaný produkt dostupný v 9 odtieňoch, ktorý si na pleti veľmi ľahko rozpracuješ. Tá potom vyzerá ako pobozkaná slnkom bez negatívnych účinkov. Zapracovať ho môžeš štetcom alebo aj hubkou.

Cena: okolo 15 €, zoženieš napríklad aj v duty free zónach na letiskách.

Zdroj: BPerfect Cosmetics

Fenty Beauty Cheeks Out Cream Blush

V krémových produktoch pokračujeme aj s virálne známou lícenkou speváčky Rihanny. Sú ľahké, na dotyk nie sú vôbec mastné a rozotierajú sa ako maslo. Produkt je veľmi pigmentovaný, takže ti stačí iba málo, a ponuka odtieňov je pestrá a vhodná pre ktorúkoľvek tvár. Zoženieš online alebo v drogériách v Česku.

Cena: okolo 25 €.

Zdroj: Fenty Beauty by Rihanna

Kylie Cosmetics Loose Powder

Sypký púder fixuje mejkap a zmatňuje pleť. Je dostupný v 5 odtieňoch, ktoré sa mierne prispôsobia tónu pleti, no ak nevieš, kde začať, v ponuke je aj transparentný púder (bez farby). Mierne maskuje nedokonalosti a pleť je síce zafixovaná, no nie je nepríjemne vysušená.

Cena: okolo 29 €.

Zdroj: Kylie Cosmetics

Fenty Beauty Sun Stalk’r Instant Warmth Bronzer

Púdrový bronzer značky Fenty Beauty prehĺbi efekt opálenia a zvýrazní lícne kosti. Ide o veľmi jemne namleté púdre, ktoré nepôsobia ako krieda a ľahko sa dajú rozpracovať. Neostanú po ňom šmuhy, výsledok vyzerá prirodzene.

Cena: okolo 38 €.

Zdroj: Fenty Beauty by Rihanna

Urban Decay Brow Blade

Z jednej strany je to ceruzka, z druhej strany môžeš štetcom naniesť tekutú farbu. Výsledkom je na chlp presne nakreslené obočie, ktoré vyzerá ako po microbladingu. Tenké hroty ti umožnia nakresliť realisticky vyzerajúce chĺpky a vyplniť prázdne miesta bez toho, aby pútali pozornosť.

Cena: okolo 25 €.

Zdroj: Urban Decay

Krémový očný tieň Ombre Première Chanel

Elegantné krémové tiene od Chanelu sú nenápadné a dodávajú mejkapu francúzsky šarm. Zjednotia farbu pleti na viečkach a sú jemne lesklé, so saténovým finišom. Rozotierajú sa veľmi jednoducho a stačí ti malé množstvo.

Cena: okolo 30 €.

Zdroj: Chanel

Špirála Yves Saint Laurent Volume Effet Faux Cils

Populárna maskara YSL vykúzli mihalnice s efektom umelých rias. Dodáva objem aj dĺžku a podľa množstva vrstiev môžeš zvoliť jemný alebo dramatický look. Nemrví sa a nerozmazáva sa, vydrží celý deň a dostupná je nielen v čiernej, ale vo viacerých ďalších farbách.

Cena: okolo 40 €.

Pre túto luxusnú maskaru a ďalšie populárne high-end produkty sme našli aj lacnejšie alternatívy. Prečítaš si o nich v tomto článku.

Zdroj: YSL

Ceruzka na pery Primark

Kontúrovacia ceruzka zabezpečí krásne vykreslené pery, nerozpíja sa a nedovolí ani tvojmu rúžu či lesku, aby sa rozlial cez ohraničenie pier. Má krémové zloženie, ktoré sa dá dobre vytieňovať, no nezabudni ju pred použitím ostrúhať. Vo videu bola použitá zemitá hnedá farba Desert Rose v kombinácii s leskom, ktorý ti predstavíme nižšie.

Cena: okolo 2 €

Ak hľadáš niečo kvalitnejšie a presnejšie, Bianka používa aj ceruzku značky MAC Cosmetics. Značka ponúka zladené kombinácie so svojimi rúžmi a na rozdiel od Primarku je dostupná na Slovensku aj v kamennej predajni. Porovnateľný výsledok docieliš odtieňom Spice.

Zdroj: Primark

Fenty Beauty Gloss Bomb Heat

Lesk na pery s mierne zväčšujúcim efektom dodáva bombastický lesk. Na perách jemne štípe, čím zvyšuje prekrvenie a opticky trochu zväčší pery. Je dostupný vo viacerých odtieňoch, pery hydratuje a vyživuje a dodáva im jemnú farbu. Vonia po ovocí.

Cena: okolo 25 €.

Zdroj: Fenty Beauty by Rihanna

