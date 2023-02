Lucia vybudovala sieť Phočkární s miliónovými tržbami: Slováci chcú najmä Pho, len občas skúsia niečo iné. Varíme ho 12 hodín

Lucia Huong Šimeková pred piatimi rokmi založila prvú prevádzku Phočkárne v Bratislave. Sieť gastroprevádzok sa odvtedy zmenila na biznis s tržbami na úrovni 3,5 milióna eur a jej podnikateľské schopnosti si vyslúžili niekoľko ocenení.



„Hlavnou ideou, prečo sme sa rozhodli otvoriť našu prvú gastroprevádzku, bolo to, že milujem vietnamskú polievku Pho Bo a nikde som ju nenašla v takej kvalite, akú som chcela,“ prezrádza Lucia v rozhovore pre Refresher. K prevádzkam Phočkární sa neskôr pridala aj sieť prevádzok Tuk tuk, ktoré sa predávajú aj ako franšízy.

Lucia Huong Šimeková pred piatimi rokmi založila prvú prevádzku Phočkárne v Bratislave. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Ako vznikol nápad založiť Phočkáreň?

Pred jej založením som pracovala v sektore komerčných nehnuteľností. Mala som veľmi dobrý prehľad o tom, ako funguje trh a kde sa čomu darí. Hlavnou ideou, prečo sme sa rozhodli otvoriť prvú gastroprevádzku, bolo to, že milujem vietnamskú polievku Pho Bo a nikde som ju nenašla v takej kvalite, akú som chcela.

Ľudia k nám väčšinou chodia kvôli svojim obľúbeným jedlám a len občas skúsia niečo iné.



Keď sa nám naskytla možnosť otvoriť prvú Phočkáreň, rozhodli sme sa, že ideme do toho. V Bratislave bolo dovtedy niekoľko vietnamských reštaurácií, kde mi chutilo a pravidelne som tam chodievala. V každej však bolo niečo, kde mi niečo vadilo, nepáčil sa mi priestor, nebola som si úplne istá kvalitou surovín alebo jednoducho nezapadali do môjho rýchleho životného štýlu. Videli sme príležitosť vytvoriť koncept pre ľudí, ktorí prídu do nákupného centra niečo rýchlo vybaviť a chcú si popri tom vziať nejaké jedlo a dovtedy tam nemali veľmi na výber.



Keď ste tvorili koncept prvej Phočkárne, rozmýšľali ste od začiatku tak, že chcete postupne budovať sieť gastroprevádzok, alebo otváranie ďalších prišlo nejako prirodzene?

Nechceli sme zostať len pri jednej, ale mali sme predtým rešpekt. Vyberali sme si miesta, kde by sme postupne chceli otvárať pobočky. Zatiaľ fungujú tri a myslím, že aj vzhľadom na našu rodinnú situáciu je to úplne postačujúce.



Kto vytvoril receptúry vašich jedál?

Vo firme sme traja. Ja, môj manžel a môj bratranec David Thang, ktorý je zároveň majiteľom aj tvorcom našich receptúr. Receptúra na polievku Pho, ktoré je naše najpredávanejšie jedlo, má receptúru ešte od našej babičky. Varíme ho 12 hodín počas noci s tým, že ho pripravujeme na konci každej zmeny, aby bolo ráno čerstvé.

