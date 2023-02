Na Pohode vystúpi aj britský raper Central Cee. Na Spotify dosiahol miliardu streamov.

Do line-upu tohtoročného Pohoda festivalu, ktorý je každoročne na letisku v Trenčíne, pribudol Central Cee jeden z najstreamovanejších a najznámejších britských raperov. Organizátori o tom informovali na Facebooku.



Central Cee sa dokonca stal prvým UK raperom, ktorý na Spotify dosiahol miliardu streamov a k najstreamovanejším umelcom patrí aj na Slovensku. Jeho singel Doja pravdepodobne poznáš z TikToku aj ty.



„Pre Pohodu je potvrdenie Central Cee-ho mimoriadna udalosť. Momentálne jeden z najvychytenejších raperov na svete odohrá svoj koncert na hlavnom pódiu v sobotu,“ povedal riaditeľ festivalu Michal Kaščák.





„Po parádnej skúsenosti so Skeptom, na ktorého koncert mnohí doteraz spomínajú, pôjde o ďalší fantastický zážitok s tým najaktuálnejším, čo sa dá na hip-hopovej scéne počuť. Očakávame ďalší zlomový moment pre náš festival,“ dodal.



Na Pohode vystúpi v júli aj britská raperka Shygirl, americká pesničkárka Suzanne Vega či kapela Wet Leg, ktorá získala len v pondelok dve ceny Grammy. Zo štyroch nominácií hudobníčky premenili na výhru polovicu z nich.





Americká Národná akadémia hudobného umenia a vied ich debut ocenila v kategórii Najlepší alternatívny hudobný album roku 2022. Britky porazili také mená, ako Arcade Fire (WE), Björk (Fossora), Big Thief (Dragon New Warm Mountain I Believe in You) a Yeah Yeah Yeahs (Cool It Down).





