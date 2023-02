AKTUÁLNE: Slovensko pošle do Turecka hasičov a horských záchranárov

Slovensko sa zapojí do pomoci Turecku po ničivom zemetrasení, ktoré si vyžiadalo stovky obetí. Uviedol to dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger na sociálnej sieti.

Do krajiny podľa Hegera pocestuje 13 slovenských hasičov a dvaja horskí záchranári so psami.

„Moje myšlienky smerujú k pozostalým v Turecku a Sýrii. Úprimnú sústrasť,“ dodal na sociálnej sieti.

Zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo v noci na pondelok oblasť na juhovýchode Turecka blízko hraníc so Sýriou. Epicentrum sa nachádzalo severne od tureckého mesta Gaziantep. Otrasy bolo cítiť od tureckej metropoly Ankara cez Cyprus až po pásmo Gazy a egyptskú Káhiru. Vyžiadalo si viac než 1 200 obetí na životoch.

