Elitný exšéf vyšetrovateľov sa zastal Budaja, ktorý v minulosti spolupracoval s ŠtB: Je rovnaký ako Petr Pavel

Bývalý elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek kritizuje Igora Matoviča, Roberta Fica a Petra Pčolinského, ktorí sa postavili proti Jánovi Budajovi po zverejnení informácií o spolupráci so Štátnou bezpečnosťou v 70. rokoch. Šátek naznačuje, že súčasný dočasne poverený minister životného prostredia svojou dlhoročnou prácou dokázal svoju integritu.

„Neviem prečo to prehlásenie Ján Budaj podpísal, a nebudeme to vedieť nikdy pokiaľ to on sám nebude chcieť povedať a mňa to v podstate ani nezaujíma, lebo pre mňa je podstatné, že samotní eštébáci po dvoch rokoch zistili, že Ján Budaj ich svojimi informáciami o jeho priateľoch ‚vodí za nos‘ a tiež, že od podpísania prehlásenia dalej pokračuje v svojej „protištátnej činnosti“. Toto je jasný dôkaz toho, že Ján Budaj sa nikdy nezapredal,“ hovorí Šátek.

Verejnosť už mala možnosť vidieť aj to, ako na znovuobjavenie spisu reagoval samotný Budaj. Ten nepriamo potvrdil autenticitu dokumentu, zároveň však dodal, že s ŠtB nikdy nepodával cenné informácie. Na svojich priateľov podľa svojich slov nedonášal a jeden z nich dokonca žil po celý čas v Spojených štátoch amerických.

Budaj dodal, že dokument podpísal, lebo sa mu nedarilo získať cestovný pas. „Nakoniec ma predvolali na pasové oddelenie a povedali – pozrite, vy nám niečo podpíšte, my vám ten pás dáme,“ vysvetľoval.

„Pre mňa je Peter Pavel so svojou minulosťou to čisté čo aj Ján Budaj“

Podľa šéfa niekdajšieho Úrad boja proti korupcii Jozefa Šáteka je Budaj v podobnej situácii ako nedávno zvolený nový český prezident.

„Peter Pavel sa k svojmu členstvu v komunistickej strane ale aj k výcviku na eštébáckeho rozviedčika priznal, čo bolo kvitované všetkými a k tomuto sa pripájam. Ale priznal sa v podstate k faktu, ktorý bol doložený dôkazmi a v podstate neodškriepiteľný, takže vytáčať sa či dokonca popierať by bolo samovraždou,“ konštatuje exvyšetrovateľ.

V statuse ďalej dodáva, že spoluprácu s Budajom ŠtB ukončila, lebo sa od neho nedočkala požadovaných relevantných informáciía zároveň, „že Ján Budaj i počas tejto ‚spolupráce‘ vykonával činnosť proti ‚socialistickému zriadeniu‘.“

Šátek prirovnáva Budaja k Pavlovi práve v kontexte toho, že obaja za posledných viac ako 30 rokov svojou prácou dokázali, že majú od zástancov komunistického režimu veľmi ďaleko.

Krycie meno „Domovník“

Počas prípravy dokumentárneho seriálu RTVS odhalil český historik Prokop Tomek spis, z ktorého vyplýva, že Budaj podpísal vyhlásenie o spolupráci s ŠtB. Zaviazal sa, že bude donášať na svojich kamarátov. „Podpísaný Ján Budaj vyhlasujem, že o veciach, ktoré sa mi stanú, známe v súvislosti s protištátnou činnosťou Tomáša Petřivého a Gabriela Levického zachovám prísnu mlčanlivosť,“ píše správa z 23. júna 1979, na ktorej sa nachádza Budajov podpis.

„Skutočnosti, o ktorých sa dozviem v súvislosti s protispoločenskou činnosťou uvedených osôb, oznámim orgánom štátnej bezpečnosti, a to písomne alebo ústne,“ dodáva.

Budajov spis v komunistickej službe figuroval ako predmet špekulácií od 90. rokov, keď sa stratil.

