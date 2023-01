Kontroverzná influencerka Shopaholic Adel čelí vlne kritiky po tom, čo jej mŕtve morské prasiatko našli pri odpadkových košoch

OK

Známa česká influencerka Shopaholic Adel čelí vlne kritiky. Na Tiktoku sa objavilo (už zmazané) video, v ktorom vidieť jej morské prasiatko Smíška spolu s jeho vecami: hračkami, miskou a klietkou. Fanúšikovia spoznali hračky aj samotné morča, ktoré už predtým influencerka často vo videách ukázala. Zviera je na spomínanom videu už mŕtve, neskôr jeho smrť samotná Adel potvrdila so slovami, že nemala kam inam uhynutého miláčika umiestniť, pretože nemá záhradu, informuje Startitup.

Celé video nájdeš napríklad tu, no neodporúčame ho pozerať slabším povahám. Časti pôvodného videa už medzičasom prezdieľalo na sociálnej sieti množstvo ľudí, ktorí reagujú s pobúrením a hnevom. Nepáči sa im, ako sa influencerka postarala o pozostatky zvieraťa, a niektorí ju dokonca obviňujú z toho, že mu smrť svojou nesprávnou starostlivosťou aj sama spôsobila. Vraj nechala morča v nevykurovanom byte, čo mohlo zviera ohroziť na živote.

@pixie.0_0.girl mrzí mě, že to muselo zajít až sem, než aby si dospělý člověk uvědomil, že dělá něco špatně a buď se poučil, nebo zvířátko dal někomu, kdo se o něj chtěl starat. Faktem ovšem zůstává, že pro Smíška během jeho krátkýho života toho moc dobrýho stejně nebylo, takže na jednu stranu to pro něj mohlo být vysvobozením. ♬ original sound - pixie.0_0.girl

Veterinárna správa pri kontrolách nič nenašla

Nie je to prvýkrát, keď vyjadrili ľudia na internete obavy o to, akým spôsobom sa influencerka stará o domáce zvieratá. Už viackrát ju navštívila česká štátna veterinárna správa, no podľa jej slov nikdy žiadne pochybenia nezistili. Shopaholic Adel patrí medzi kontroverznejšie influencerky s obrovským dosahom, na Tiktoku mala takmer 360-tisíc a na Instagrame 143-tisíc sledovateľov. Pred časom prišla o zhruba stotisíc followerov po silnej antikampani #srpenbezadel, teda august bez Adel.

Okrem toho čelila veľkej vlne organizovanej šikany. Podľa českej redakcie Refresheru dokonca ľudia za šikanovanie Adel dostávali aj peniaze. Aktívni boli na Youtube, Instagrame aj Patreone a označili sa za „reakčný kanál“.

Momentálna kritika sa týka mŕtveho morčaťa, ktoré zrejme Adel vyhodila k bežnému komunálnemu odpadu. Podľa hlasových správ, ktoré sa Tiktokom šíria, to obhajuje tým, že nemá záhradu, kde by zviera mohla pochovať.

V komentároch na streame Adel napísala, že jej morča spadlo na zem. Nie je jasné, prečo nekontaktovala miestnu veterinárnu ambulanciu, ktorá by jej mohla pomôcť, dodala však, že zviera milovala a jeho smrť ju dostala, chce však ostať silná pre psa, ktorého má.

