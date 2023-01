Odborníčka na upratovanie a autorka bestsellera Marie Kondo: Po narodení tretieho dieťaťa som prijala neporiadok

Populárna odborníčka na organizovanie a upratovanie Marie Kondo, ktorá napísala bestseller The Life-Changing Magic of Tidying Up: The Japanese Art of Decluttering and Organizing v rozhovore pre Washington Post priznala, že po tom, ako sa jej narodilo tretie dieťa, začala prijímať neporiadok a nevenuje upratovaniu toľko pozornosti.

„V mojom dome je síce neporiadok, ale spôsob, akým trávim čas, je pre mňa v tomto období v tejto fáze môjho života ten správny,“ povedala Japonka. Vraj sa snahy o to, mať stále doma čisto, už vzdala. „Uvedomujem si, že to, čo je pre mňa dôležité, je užívať si čas strávený so svojimi deťmi doma,“ pokračovala.

„Tesne po narodení mojej staršej dcéry som sa cítila neschopná. Nevedela som si odpustiť, že nedokážem riadiť svoj život tak ako predtým,“ zverila sa. „Potom ako som porodila svoju druhú dcéru, som svoju potrebu dokonalosti úplne opustila. Po treťom dieťati som zaneprázdnenejšia ako kedykoľvek predtým, takže som sa zmierila s tým, že nemôžem upratovať každý deň – a to je v poriadku,“ dodala Kondo.



Ako píše Independent, Marie Kondo, ktorá momentálne žije v Kalifornii, sa stala populárnou najmä vďaka svojej jedinečnej technike upratovania zvanej KonMari. Načrtla ju už vo vyššie spomínanej knihe. Od jej vydania v roku 2011 sa predalo viac ako šesť miliónov výtlačkov po celom svete. Kondo má na Instagrame vyše štyri milióny sledovateľov.



Odborníčka nabáda k tomu, aby si ľudia najprv rozdelili osobné vecí do určitých kategórií, počnúc oblečením, knihami, papiermi, rôznymi predmetmi a sentimentálnymi predmetmi. Ďalším krokom je zistiť, ktoré z týchto vecí u vás „vyvolávajú radosť“ a na základe toho ich vyselektovať.





