Rumunský sudca objasnil dôvody predĺženia väzby pre Andrewa Tatea. Vraj je nebezpečný a môže sa uchýliť k násilným činom

BBC píše, že sudca v Bukurešti ozrejmil dôvody predĺženia väzby pre známeho influencera Andrewa Tatea a jeho brata Tristana. Jeho vyhlásenie zahŕňalo tvrdenia prokurátorov, že ženy naverbované Tateom boli nútené nepretržite pracovať 12 hodín len s päťminútovou prestávkou.



Tateovci majú byť vo väzbe do 27. februára, kým polícia vyšetrí obvinenia zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi. Bratia obvinenia odmietajú. Odvolanie proti ich ďalšiemu zadržiavaniu sa očakáva budúci týždeň.



Rumunský sudca oboch označil za nebezpečných a poukázal na ich schopnosť a snahu vytvoriť trvalú psychologickú kontrolu nad obeťami, vrátane uchyľovania sa k neustálym násilným činom.





Sudca ďalej uviedol, že síce prokurátori úplne neobjasnili skutkový stav prípadu, no to však nevylučuje dôvodné podozrenie, že obžalovaní spáchali trestné činy, pre ktoré sú vyšetrovaní a pre ktoré sú zároveň vo väzbe.





Andrew Tate a jeho brat Tristan sú zadržiavaní spolu s dvoma rumunskými ženami, ktoré sú s nimi úzko spojené. Ich mená sú Georgiana Naghel a Luana Radu. Podľa vyšetrovateľov štvorica začiatkom roku 2021 vytvorila organizovanú zločineckú skupinu. Údajne mali nútiť naverbované obete nakrúcať pornografický materiál s cieľom zarobiť na nich veľké sumy peňazí.



Tate sa v utorok sťažoval na zlé podmienky v rumunskej väznici. „Snažia sa ma zlomiť. Som hodený do cely bez svetla. Šváby, vši a ploštice sú v noci moji jediní priatelia. Keď ma dozorcovia privedú do súdnej siene a späť do cely, vzdávam im absolútnu úctu. Snažia sa mi naliať nenávisť do srdca,“ napísal v liste.





Andrew Tate. Zdroj: TASR/AP/Observator Antena 1

