Prvý list Andrewa Tatea z väzenia: Sú tu šváby, vši a málo svetla, sťažuje sa.

Andew Tate rozposlal z väzenia hromadný email svojim fanúšikom, v ktorom sa sťažuje na väzenské pomery v Rumunsku. Za mrežami je spolu so svojím bratom Tristanom od decembra 2022. V liste sa sťažuje na šváby a na nedostatok denného svetla, píše portál LadBible.

Tate na svojom Twitteri zverejnil emailovú adresu, na ktorej je možné jeho newsletter odoberať. Obsah prvého listu zverejnil Youtube kanál Fesify. Tate sľubuje, že bude denne informovať o svojom živote vo väzení, do ktorého ho podľa jeho názoru nespravodlivo umiestnili. Napísal, že ho nezlomia aj napriek tomu, že sa o to dennodenne pokúšajú.

They finally allowed me to receive mail.



You can send me your letters here.

freetopg@cobratate.com