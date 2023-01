Prezidentka dvíha varovný prst vláde. Očakáva činy, inak bude konať a pokúsi sa zastaviť zatváranie ambulancií.

OK

Situácia v zdravotníctve sa stupňuje. Ministerstvo chce riešenie predstaviť do konca týždňa.

Prezidentka Zuzana Čaputová v súvislosti s dofinancovaním ambulantného sektora skonštatovala, že ak vláda v tejto téme zlyhá, bude konať.

„Je to veľký problém. Je jasné, že ambulanciám hrozí, že sa budú zatvárať,“ upozornila Čaputová. Riešenie by podľa nej malo byť oznámené v krátkom čase.



Rezort zdravotníctva by chcel riešenie predstaviť do konca týždňa. Členovia Asociácie súkromných lekárov plánujú poplatky pre pacientov na pokrytie prevádzkových nákladov zaviesť od 1. februára. Slovenská lekárska komora takisto varuje, že bez dofinancovania hrozí, že poskytovatelia neuzavrú zmluvu so zdravotnými poisťovňami a pacient si bude musieť zdravotnú starostlivosť platiť sám.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

