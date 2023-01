VIDEO: Fanúšikovia Rely Monte Carlo si to rozdali pri trati. Sex na krajnici zachytila palubná kamera pretekára.

Diváci prestížneho Rely Monte Carlo, ktoré sa tento rok koná od štvrtku (19. januára) do nedele (22. januára) zostali počas jedného zo živých vysielaní poriadne prekvapení. Vlastným očiam nemohli uveriť ani jazdci. Priamo vedľa trate si to totiž počas automobilových pretekov rozdával pár fanúšikov, informuje New York Post.

Sexuálny akt páru, ktorých zrejme vzrušila rýchla jazda, zachytila palubná kamera gréckeho pretekára Jourdana Serderidisa, keď uháňal do zákruty. Zábery dokonca naživo odvysielal oficiálny stream Majstrovstiev sveta v rely (WRC). Okolo dvojice, ktorá si užívala prítomný moment, navyše stálo niekoľko ďalších fanúšikov.

Honey, let's go watch the rally and have sex on a dark road? Why not!

(look right side of the road)#WRCLive #WRC2023 #RallyMonteCarlo #RallydeMonteCarlo #WRC #Rally pic.twitter.com/Nb7v5VHBkJ