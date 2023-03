Zvieracia ríša je plná vtipných námetov.

Zvieracia ríša je plná vtipných námetov. Obzvlášť, ak ju okoreníme ľudskými vlastnosťami. Zozbierali sme 10 najlepších vtipov o zvieratkách, ktoré ti zaručene zlepšia deň. Zapoj fantáziu a neber ich príliš vážne. Uvidíš, že opitý mravec či neverná sliepka ťa poľahky rozosmejú.



Opitý mravec sa preberie z opice. Otvorí oči a zistí, že leží na tanku. Poškriabe si hlavu a povie:

„Ja, keď sa opijem, hocijakú somarinu dovlečiem domov.“

Sliepka začne z ničoho nič znášať vajcia. Jeden deň žlté, druhý deň červené, potom modré. Kohút to istý čas sleduje, ale potom spustí:

„Keď chytím toho páva, tak ho vyfliaskam, že ho hneď prejde chuť na zálety.“

Hovorí dinosaurus dinosaurici:

„Nebuď taká, veď vyhynieme!“

A bola taká! A vyhynuli.

Dinosaury. Zdroj: Getty Images/Print Collector

Mamke muche sa narodila malá mucha. Postupne prišiel čas na jej prvý let, po ktorom sa jej mama mucha pýta: „No ako bolo?“ Malá mucha jej odpovedá: „Bolo super! Všetci mi tlieskali.“

Pod strechou gazdovského domu sa rozprávajú prasa a pes:

„To je teda počasie pod psa,“ skonštatuje prasa.

„Veru hej,“ súhlasí pes. „A ako svinsky leje!“

Idú dva mravce, keď zrazu stretnú slona a hovoria mu:

„Poď sa biť.“

„No to určite, dvaja na jedného.“

Zdroj: Pexels/Diego Madrigal

Stretnú sa dva kliešte a jeden sa pýta druhého: „Tak čo, ako ide život?“

A druhý odpovedá: „Ani sa nepýtaj, je len poludnie a už ma dvakrát vytočili!“

Sedí si hroch v bahne, prdí do vody a počíta bublinky. Príde druhý hroch a hovorí mu:

„Poď so mnou dláviť žaby!“

„Čo ti šibe? To mám teraz všetko nechať tak a ísť robiť nejaké somariny?“

Stretnú sa dve dážďovky a jedna sa pýta:

„Kde máš starého?“

„Ale, chalani ho vytiahli na ryby...“

Keď slimák prechádzal cez cestu, prešla ho korytnačka. Keď sa v nemocnici prebral, opýtali sa ho, ako k nehode došlo.

„Nespomínam si,“ odpovedal slimák.

„Zbehlo sa to všetko tak rýchlo.“