Spríjemni si deň čiernym humorom. 33 vtipov, ktoré ti zlepšia náladu

Niekedy nezostáva nič iné, len sa zasmiať.

Čierny humor nie je pre každého, pretože terčom posmechu sú tragické situácie a životné ťažkosti. Samozrejme, tieto morbídne vtipy netreba brať vážne. Ak ti v krvi prúdi temný zmysel pre humor a sarkazmus, tak tieto žartíky budú presne tvoja šálka kávy. Zozbierali sme známe vtipy na tému čiernu humor, ktoré môžeš poslať kolegom alebo kamošom.

Janko dostane na narodeniny granát a je z toho celý preč.

Nerád jazdím na cintoríny. Vždy ma znervózni navigácia, keď mi povie: „Došli ste do svojho cieľa.“

Štyria piloti sú v lietadle, a dvaja vidia, že horí pravý motor. O 5 minút vidia, že horí aj ľavý motor. Nastane panika. Z kabíny vylezie hlavný pilot, chystá sa vyskočiť a ostatným hovorí :„Ničoho sa nebojte, idem po pomoc.“

Inkvizítor sa pýta ženy: „Ste čarodejnica?"

Žena na to odpovedá: „Áno, ale ruku do ohňa by som za to nedávala."

Milionár je na smrteľnej posteli. Lekár oznamuje jeho manželke: „Musíte byť pripravená na všetko...“

„Na všetko? Skvelé. A ja som si myslela, že mi môj muž v testamente odkázal iba polovicu...“

Najdrahšie cestovanie je na druhý svet – stojí celý život.

Patológ hovorí vyšetrovateľovi: „Obeť mala päť rokov.“

„Ako ste to zistili?“

„Prepílil som chrbticu a spočítal letokruhy.“

Dedko mi stále hovoril, že naša generácia je závislá od počítačov a technológií. Keď neprestával otravovať – tak som ho odpojil z prístrojov, a teraz čakám čo z neho vypadne teraz.

Na dvere niekto klope.

„Kto je tam?“

„To som ja, tvoja smrť.“

„Čo? Choď do riti!“

„Dobre, sám si to chcel. Značím si: rakovina konečníka...“

Mafia svojich ľudí nikdy neprepúšťa, radšej ich rozpúšťa...

Zdroj: Unsplash/Jamie Brown

„Ako ste zabili svoju ženu?“ Pýta sa sudca.

„Kladivom“

„Ty hajzel!“ Skríkne ktosi z publika.

„Tu rozhodujem ja,“ povie sudca, „a nie vy!“

„Ja nerozhodujem,“ vraví muž z publika, „ale minulý týždeň som si bol od neho dvakrát požičať kladivo a on mi tvrdil, že žiadne nemá.“

Podľa čoho zistíš, že manželka je mŕtva?

Sex je ten istý, ale riady v kuchyni sa kopia.

„Tak čo, ako sa žije v pekle?“

„Paráda! Pestrá spoločnosť, chutná strava. A čo v raji?“

„Ani sa nepýtaj. Roboty nad hlavu. Niekedy pracujeme aj šestnásť hodín denne.“

„Netáraj, a prečo?“

„Nie sú ľudia.“

Zákazník:

„Prosím si čiernu pásku.“

„Akú hrubú?“

„To je azda jedno nie?“

„Nie je to jedno. Čím bližší príbuzný vám umrel, tým má byť páska hrubšia.“

„Zomrela nám teta, čo nás vydedila... Tak si prosím čiernu niť.“

Pilot podáva rádiogram: „Letím nad Atlantikom, šesťsto kilometrov od pobrežia. Nemám už pohonné látky. Čo mám robiť?“

Rozhlasová stanica pilotovi: „Opakujte po mne: Otčenáš, ktorý si na nebesiach...“

Auto je všestranným pomocníkom človeka. Urýchli nám cestu po svete, niekedy aj na druhý svet.

„Oci, čo je to skleróza?“

Otec: „Čo si sa pýtal?“

Syn: „Kedy?“

Muž volá do rádia a hovorí: „Pusťte mojej svokre na vozíku, ktorá oslavuje šesťdesiatku, pesničku Po schodoch od Richarda Müllera.“

Aničke sa v škole smejú. Anička príde domov a pýta sa mami: „Prečo sa mi v škole smejú?"

„Neviem," odpovie mama. Anička sklopí hlavu a ide za ocom. Pýta sa ho: „Oci, prečo sa mi v škole smejú?"

„Neviem," odpovie oco. Anička sklopí druhú hlavu.

Pacient sa preberie na izbe po operácii, príde k nemu lekár a hovorí: „Pán Novák, mám pre vás dve správy. Jednu dobrú a druhú zlú. Tá zlá je, že sme vám omylom amputovali zdravú nohu. Ale tá dobrá je, že tú chorú sa nám podarí vyliečiť.“

Kde nechodí slnko, chodí lekár, kde veľa slnka, tam rakovina.

Patológ v pitevni na stole si obzerá telo a hundre si popod nos: „No vidíte, pán Novák, mali ste strach, že po operácii zostanete na vozíčku.“

Zdroj: Unsplash / Katrina Berban

Pri vianočnom stromčeku sedí dedko na invalidnom vozíku. Nemá nohy, nemá ruky, len tak smutne pozerá na tú nádheru a rozmýšľa. Vtom príde k dedkovi vnučka a hovorí: „Dúfam, že tento rok už nebudeš chcieť pod stromček motorovú pílu!“

Dve podozrivé indivíduá privlečú spútaného muža na železničné koľajnice. Babka, ktorá ich pozoruje o chvíľu poznamená: „Teda, mňa do toho nič, len by som vás chcela upozorniť, že po tejto trati už sedem rokov nijaký vlak nešiel...“

„Koľko máte rokov?“ Pýta sa šéf pohrebného ústavu návštevníka.

„Deväťdesiatdva.“

„Skoro sa už neoplatí ísť domov, však?“

Pri bráne do neba je tlačenica žien, ktoré sa chcú dostať do raja. Príde svätý Peter a hovorí: „Ktorá z vás bola neverná svojmu mužovi, nech sa otočí a ide do pekla!“

Všetky okrem jednej sa otočia. Na to svätý Peter zvolá: „Haló, dámy, zoberte so sebou aj tú hluchú!“

Študent pred skúškami: „Viem, že nič neviem!“

Študent v Čechách po fláme: „Vidím, že nič nevidím!“

V Ostrave do seba narazia dvaja slepci.

„Tiež od detstva?“ Pýta sa prvý.

„Nie, od Tuzemáku!“ Odvetí druhý.

Prišli raz za jedným sudcom, aby tiež prispel desiatimi dolármi na pohreb miestneho právnika. Sudca vytiahol stovku a hovorí: „Tu máte, pochovajte ich desať!“

Rozhlas v zoo: Prosím rodičov Aničky Vargovej aby sa dostavili do sekcie levov, po sandálky.



V pekle sa stretli dvaja duchovia. Jeden prehovorí: „Ja som sa sem dostal predčasne, lebo som neuznal vládnu stranu.“

Ten druhý na to: „Ja zase preto, lebo som Trnave neuznal gól.“

Ide babka na bicykli. Policajt sa jej pýta: „Kam idete, babka?“

„Na cintorín.“

„A kto donesie naspäť bicykel?“