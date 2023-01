Reklama, ktorú ukončíš výkrikom názvu spoločnosti? Sony má na ňu patent

Keď sa spýtaš ľudí, ktorí nesledujú televíziu, ale streamujú filmy a seriály zo služieb ako Netflix či HBO Go, väčšina z nich ti povie, že klasická televízia ich odstrašila reklamami. Zrejme aj preto sa snaží firma Sony prísť s kompromisným systémom, keď sa vysielateľ uistí, že divák reklamu vnímal, no zároveň mu ju umožní prerušiť.

Podľa portálu TechRadar je tento systém súčasťou širšieho patentu s názvom „Systém na konvertovanie televíznych reklám na interaktívne sieťové videohry“. Základný princíp má byť detekcia špecifických hlasových povelov ako „zrušiť“, „ďalej“ či „reklama“. Podľa ilustrácie, ktorá sa objavila aj v populárnom tvíte na Twitteri, bude zrejme stačiť vysloviť názov firmy, ktorú reklama propaguje.

Sony owns a patent that would force viewers to exclaim the brand name during commercials to end them. pic.twitter.com/DC3rcKvzlL