Väčšina príznakov „dlhého“ covidu vymizne do jedného roka, zistili vedci

Väčšina príznakov dlhodobého, resp. „dlhého“ covidu vymizne do jedného roka. Týka sa to však len ľudí, ktorí mali mierne príznaky ochorenia. Uvádza sa to v rozsiahlej izraelskej štúdii uverejnenej pred pár dňami v lekárskom časopise The BMJ.

Výskumníci v Izraeli analyzovali zdravotné záznamy takmer dvoch miliónov ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí boli v období od marca 2020 do októbra 2021 testovaní na covid-19. Výsledky sa teda týkajú skorších variantov covidu vrátane variantu delta, ale nie omikronu.

Strata čuchu a chuti trvala najdlhšie

Výskumníci do štúdie zahrnuli viac ako 70 rôznych príznakov, ktoré boli spojené s dlhým covidom. Vylúčili pacientov, ktorí mali vážnejšie ochorenia alebo boli hospitalizovaní. U nich totiž podľa predchádzajúcich výskumov existuje vyššie riziko vzniku týchto dlhotrvajúcich symptómov.

Medzi najčastejšie príznaky dlhého covidu patrila strata čuchu a chuti, problémy s dýchaním, únava a slabosť, búšenie srdca, streptokok, závraty a poruchy koncentrácie a pamäti (tzv. mozgová hmla), bolesť na hrudníku, kašeľ, bolesti svalov a vypadávanie vlasov. Väčšina z týchto príznakov do dvanástich mesiacov ustúpila.

„Len veľmi málo ľudí trpelo rok po covide dýchavičnosťou alebo slabosťou,“ uviedla Maytal Bivas-Benita, výskumníčka z izraelského výskumného inštitútu a spoluautorka štúdie. „Strata chuti a čuchu trvala najdlhšie, minimálne rok,“ doplnila.

Zaočkovaní trpeli menej

Vedci takisto zistili, že očkovaní pacienti mali nižšie riziko problémov s dýchaním (najčastejšieho príznaku) v porovnaní s neočkovanými pacientmi. Deti mali menej zdravotných problémov ako dospelí a z väčšiny z nich sa do roka dobre zotavili.



Vedci zistenia označujú za „upokojujúce“. Mohli by pomôcť lekárom, ktorí sa snažia zistiť, či určité symptómy súvisia s prekonaním ochorenia. Existuje však stále veľká skupina pacientov, ktorí majú vážne symptómy aj počas dlhšieho časového obdobia a nezlepšia sa ani po roku.



Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie v rokoch 2020 a 2021 najmenej 17 miliónov Európanov trpelo príznakmi dlhotrvajúceho covidu niekoľko mesiacov po zotavení. Ani tri roky po pandémii nevieme s určitosťou povedať, koľko ľudí má tento syndróm. Odhady sa pohybujú od 5 % do vyše 30 % prípadov, a to najmä preto, že neexistuje štandardná definícia tohto stavu.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.