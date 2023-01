VIDEO: Slováci sa smejú z Erika Tomáša, ktorý si myslí, že mlieko u nás stojí 4 €. Matovič ho v diskusii hneď vysmial

Slováci sa smejú z poslanca Hlasu Erika Tomáša, ktorý si myslí, že mlieko dnes v potravinách stojí 4 eurá. Takto odpovedal na otázku v diskusnej relácii Na telo na obrazovkách TV Markíza, kde spolu s Igorom Matovičom v nedeľu poobede debatovali.

Poslanec Tomáš chcel svojím odhadom zrejme upozorniť na zdražovanie potravín, no pri cene mlieka to prestrelil. Mlieko dnes na Slovensku stojí okolo jedného eura za liter, v prípade prémiovejších značiek sa môže vyšplhať na cenu okolo dvoch eur.

Bývalý minister Igor Matovič v diskusii Tomáša po tejto odpovedi vysmial. „Tak to ste dobre uletený. Vy ste sociálny demokrat, to sa teraz ukázalo,“ reagoval Matovič posmešne. Tomáš následne cenu znížil na dve eurá, no i tak je to takmer raz toľko.

