Mexiko sprísňuje zákaz fajčenia na verejnosti. Cigarety nesmú vystavovať ani v obchodoch.

V Mexiku od nedele platí legislatíva, ktorá má obmedziť fajčenie cigariet. Krok, ktorý po prvýkrát schválili v roku 2021, zahŕňa nielen úplný zákaz fajčenia na verejných miestach, ale aj zákaz tabakovej reklamy. Cigarety nesmú ani vystavovať v obchodoch. Ľudia budú môcť fajčiť iba vo svojich domoch alebo iných súkromných rezidenciách. Ako upozornila britská stanica BBC, do platnosti vstúpil jeden z najprísnejších protitabakových zákonov na svete.



Pôvodný mexický zákon z roku 2008 vytvoril nefajčiarske priestory v baroch, reštauráciách a na pracoviskách. Teraz ho rozšírili na úplný zákaz všetkých verejných priestorov. To zahŕňa napríklad parky, pláže, hotely, kancelárie a reštaurácie. Zároveň vstupuje do platnosti zákaz reklamy, propagácie a sponzoringu tabakových výrobkov.



K vytvoreniu nefajčiarskych priestorov sa pripojilo aj niekoľko ďalších latinskoamerických zemí. Panamerická zdravotnícka organizácia tento krok uvítala aj vzhľadom na to, že v Amerike je tabak každoročne zodpovedný za takmer milión úmrtí.

Mexiko pritom nie je jediné, ktoré zaviedlo zákaz fajčenia. Napríklad Thajsko to zaviedlo na turistických plážach, v Rusku sa zasa nesmie fajčiť na balkónoch.

