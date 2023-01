Milujem znásilňovať ťa, písal vraj Andrew Tate žene, ktorá ho obvinila zo zneužitia. Staré správy ukazujú, čoho mal byť schopný

Na verejnosť sa dostali textové a hlasové správy kontroverzného kickboxera Andrewa Tatea, ktorého medzi rokmi 2013 až 2015 vo Veľkej Británii viacero žien obvinilo zo znásilnenia.

Portál Vice tvrdí, že sa mu podarilo získať originálne znenie komunikácie medzi kickboxerom a ženou, ktorá ho obvinila zo znásilnenia, pričom Tate si v komunikácii z celej situácie uťahuje a žene sa vyhráža. Tate je momentálne v rumunskej väzbe, kde po neúspešnom odvolaní sa na súde zostáva aj naďalej.

Kickboxera pred necelými dvoma týždňami zatklo komando rumunskej polície, ktorá ho vzápätí spoločne s bratom obvinila z obchodovania s ľuďmi s cieľom profitovať zo sexuálnej aktivity. Aj keď Tate tieto obvinenia odmieta, rumunský súd ho odmietol pustiť z väzby a miestne úrady mu dokonca zhabali viacero luxusných áut.

Na verejnosť sa teraz dostala komunikácia z roku 2013, v ktorej Tate údajne opisuje, ako si sexuálne zneužívanie ženy vychutnával a užíval. Samotná žena pre Vice povedala, že sa dlho odmietala zmieriť s tým, čo sa naozaj stalo, a nechcela incident označovať ako znásilnenie.

Žena, ktorá sa v komunikácii s Vice označovala ako Amelia, vysvetlila, že kickboxera spoznala v roku 2009 a kamarátstvo postupom času prerástlo do vzťahu. Randiť spolu začali v roku 2013, no hneď počas prvej spoločne strávenej noci došlo k údajnému znásilneniu.

Tate vraj v jednej chvíli diametrálne zmenil svoje správanie, ľahol si na posteľ a žene povedal, že práve zvažuje, či ju znásilní alebo neznásilní. „Povedala som mu, že nechcem mať sex, postavila som sa, pozrela naňho a spýtala sa, čo sa deje. Ten chlap tam doslova ležal a povedal mi, že práve v hlave debatuje o tom, či ma znásilní,“ opisovala žena pre Vice.

Among the dozens of messages and voicenotes that Tate sent the woman is a voicenote in which he says, “Am I a bad person? Because the more you didn’t like it, the more I enjoyed it. I fucking loved how much you hated it. It turned me on. Why am I like that?” pic.twitter.com/drAFHkvf2d