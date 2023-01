Mŕtve telo známeho módneho návrhára a LGBT+ aktivistu našli pohodené v kovovej škatuli pri ceste v Keni.

Polícia v Keni vyšetruje záhadnú smrť Edwina Chilobu, známeho kenského aktivistu za LGBT+ komunitu a módneho návrhára. Jeho telo bez známok života totiž našli pohodené v kovovej krabici pri ceste neďaleko mesta Eldoret na západe Kene, informuje BBC.





Podľa hovorcu tamojšej polície zatiaľ nie je známy motív vraždy. Mnohé ľudskoprávne organizácie a mimovládky na podporu práv LGBT+ komunity však vraždu spájajú so sexuálnou orientáciou obete. V Keni je totiž homosexuálny pomer zakázaný a hrozí zaň až 14 rokov väzenia.

Jedna z organizácií na ochranu práv upozorňuje, že viac ako polovica obyvateľov Kene, ktorá sa hlási k LGBT+ komunite, bola v minulosti napadnutá. Na približne 20-ročného aktivistu Chilobu spomínajú mnohé organizácie a osobnosti.

„Slovami sa ani nedá opísať, ako sa teraz ako komunita cítime. Ďalšia duša stratená kvôli nenávisti. Budeš nám chýbať,“ napísala organizácia na ochranu práv Galck+ na Twitteri „Edwinova smrť nám pripomína, že queer ľudia sú naďalej terčom útokov po celej krajine,“ pridala sa Národná komisia pre ľudské práva gayov a lesbičiek na Instagrame.

Edwin Chiloba was an amazing human. He was bold, passionate, his energy was immaculate. He embodied fashion. Someone murdered him cruelly, put his body in a box & dumped his body.



Edwin we speak your name. May yr blood not spill for nothing. Stop killing queer people. pic.twitter.com/aSgwyTSqnM