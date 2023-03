Pravda alebo odvaha: 40 šteklivých otázok a smelých výziev

Pravda alebo odvaha. To sú možnosti, medzi ktorými sa rozhoduješ pri legendárnej hre. Buď musíš byť stopercentne úprimný a odpovedať na otázku, alebo sa smelo pustíš do plnenia úlohy, ktorú ti určia spoluhráči. Zaujímavé otázky a odvážne výzvy nám však často pri hre nenapadajú. Preto sme ťa chceli inšpirovať, aby si pri najbližšej príležitosti zaexceloval a okorenil vašu párty šteklivými otázkami a výzvami.

Pravda:

1. Urobil si niekedy niečo nelegálne? Ak áno, čo?

2. Aký najdivokejší sen sa ti sníval?

3. Podviedol si niekedy človeka, s ktorým si bol vo vzťahu?

4. Ak by si mohol na svojom tele zmeniť jednu vec, čo by to bolo?

5. Koho v tejto miestnosti by si najradšej pobozkal?

6. Mal si niekedy sex na prvom rande?

7. Máš nejaké tajomstvo, ktoré si ešte nikomu nepovedal?

8. Kto v tejto miestnosti má podľa teba najkrajšie oči?

9. Aký najzvláštnejší zlozvyk máš?

10. Pochyboval si niekedy o svojej sexuálnej orientácii?

11. Akú najbláznivejšiu vec si urobil, keď si bol opitý?

12. Čo najtrápnejšie si zažil?

13. Už si niekomu poslal svoju nahú fotku?

14. Aký bol tvoj najlepší sexuálny zážitok?

15. S kým v miestnosti by si si najradšej vymenil život?

16. Bol si niekedy pristihnutý pri niečom, čo bolo trápne pre obe strany?

17. Akú najtvrdšiu drogu si v živote vyskúšal?

18. Chodil by si radšej s niekým o 10 rokov mladším alebo o 10 rokov starším?

19. Na akom najzvláštnejšom mieste si mal sex?

20. Aká je tvoja erotogénna zóna?

Odvaha:

1. Zatancuj spoluhráčom brušný tanec.

2. Napíš niekomu správu Ako si mi to mohol urobiť?

3. Zavolaj tomu, kto sa ti páči, a začni mu vysvetľovať, ako sa hrá tvoja obľúbená spoločenská hra.

4. Objím toho, kto ti je v miestnosti najbližší.

5. Choď von a 3 minúty vyvolávaj dážď.

6. Vymeň si časť oblečenia so spoluhráčom po tvojej pravici.

7. Pomasíruj najatraktívnejšieho spoluhráča v miestnosti.

8. Postni na svoj profil na sociálnej sieti poslednú fotku, ktorú máš v mobilnej galérii aspoň na 30 sekúnd.

9. Nasledujúce tri kolá predstieraj, že nevieš po slovensky.

10. Zavolaj svojej mame alebo otcovi a prezraď o sebe niečo, čo si im doteraz tajil.

11. Prečítaj spoluhráčom poslednú správu, ktorú si zo svojho mobilu poslal.

12. Predveď twerk na romantickú pieseň, ktorú ti pustia spoluhráči.

13. Zavolaj svojim rodičom zo spoluhráčovho telefónu a povedz, že ťa zatkli.

14. Zaklop na susedove dvere a daj mu nejaké peniaze na charitu.

15. Zašepkaj do ucha sexuálny návrh spoluhráčovi, ktorý sedí presne oproti tebe.

16. Objednaj spoluhráčom pizzu, a keď ju kuriér prinesie, požiadaj ho o rande.

17. Trikrát vzrušene zavzdychaj.

18. Vždy keď pôjdeš do konca hry na toaletu, požiadaj všetkých spoluhráčov o povolenie.

19. Zjedz jeden surový cesnak.

20. Ovoňaj spoluhráča po tvojej ľavici.

