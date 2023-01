Brazílčanov pobúril prezident FIFA, ktorý si počas rozlúčky s Pelém robil pri otvorenej truhle selfie. Neymar na pohrebe chýbal

OK

OK

Brazília sa v utorok rozlúčila s legendárnym futbalistom Pelém. Deň pred pohrebom bola jeho truhla vystavená pre verejnosť na štadióne Vila Belmiro. S futbalistom sa prišlo rozlúčiť až 150 000 ľudí aj brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva.



Pelého fanúšikovia kráčali popri požiarnickom aute, ktoré prevážalo jeho truhlu. Na chvíľu sa zastavilo aj pred domom Pelého 100-ročnej matky Celeste. Samotný pohreb sa konal už len v úzkom rodinnom kruhu.





Fanúšikovia v Brazílii kráčali popri truhle Pelého. Zdroj: TASR/AP/Matias Delacroix



Ceremoniál sa však nezaobišiel bez bizarného momentu. Prezidenta medzinárodnej futbalovej asociácie (FIFA) Gianniho Infantina totiž ľudia začali hromadne kritizovať za to, že si robil selfie pred otvorenou truhlou.



Ako píše Fox Sports, Infantino následne na Instagrame reagoval na kritiku v stredu a tvrdil, že došlo k nedorozumeniu. „Som zdesený po tom, čo som bol informovaný, že ma niektorí ľudia zjavne kritizujú za to, že som si včera urobil selfie a fotky,“ napísal.





„Rád by som objasnil, že som bol poctený a zároveň pokorný, že ma spoluhráči a rodinní príslušníci veľkého Pelého požiadali, či by som si s nimi nemohol urobiť pár fotiek. A očividne som okamžite súhlasil,“ dodal k celej veci. Brazílčania tiež skritizovali súčasnú brazílsku futbalovú hviezdu Neymara za to, že na rozlúčku s Pelém neprišiel.

Gianni Infantino na pohrebe Pelého. Zdroj: TASR/AP/Andre Penner

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.