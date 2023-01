FOTO: Architekti vkusne pretvorili byt na Slavíne zo 70. rokov s výhľadom na panorámu Bratislavy

Ateliér ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová ukrýva vo svojom portfóliu desiatky zaujímavých projektov vrátane atraktívnej rekonštrukcie štvorizbového bytu z bratislavského Starého Mesta.

Bývanie s pracovným názvom Byt Nový Svet sa nachádza v dome zo sedemdesiatych rokov 20. storočia na svahovitom pozemku v blízkosti Palisád aj Slavína. Úžitková plocha bytu predstavuje 122 štvorcových metrov, čo je v súčasnosti výmera najluxusnejších nehnuteľností v novostavbách.

Architekti nadviazali na pôvodný vzhľad s citom pre detail. Zdroj: Filip Šlapal

Podľa opisu na webovej stránke bol byt výnimočný už v pôvodnom stave, a to nielen vďaka atraktívnemu výhľadu na panorámu hlavného mesta s dominantnou hradu. Skvelé dispozičné riešenie, orientácia na dve svetové strany do záhrady, dve veľkorysé lodžie či otvorený kozub priamo v obývacej miestnosti. To sú len niektoré z aspektov, vďaka ktorým je toto bývanie v Starom Meste nadštandardným.

Architekti pri projektovaní rekonštrukcie neprehliadli kvality pôvodnej architektúry, na ktorú nadviazali s rešpektom a s dokonalým citom pre detail. Zachovali jedinečnú atmosféru staromestského bývania a nadviazali na ňu s minimom stavebných zásahov, čo je dôkazom vyspelosti architektonického prístupu. Nevyužili sezónne trendy a sústredili sa na kvalitu detailov v každej miestnosti.

Obývacia izba je od kuchyne oddelená dvojkrídlovými dverami, ktoré zabezpečujú dostatočné prepojenie oboch priestorov. Príjemnú atmosféru podporuje pôvodný tehlový obklad otvoreného kozuba a repasované dubové mozaikové parkety, typické pre obdobie sedemdesiatych rokov. V ostatných priestoroch bytu nadväzujú novou mozaikovou dubovou dlažbou, ktorá vytvára spoločne s liatym terazzom a s betónovou podlahou v kúpeľni koláž vrstiev.

Nové, na mieru navrhované prvky majú v celom byte jednotný ráz – opakuje sa tu prírodné dubové drevo, výška vstavaných elementov až po strop priestoru či rovnaký vzhľad rukovätí. Autori projektu ich veľmi rafinovane skombinovali so staršími kusmi nábytkov, ako sú napríklad repasované kreslá Thonet v obývačke, historická skriňa v spálni alebo luster v detskej izbe. Vďaka týmto riešeniam je bývanie nadčasové a bude dôstojne starnúť.

Autormi projektu sú Juraj Mikulaj, Andrea Ambrovičová a Jana Machalová. Nižšie nájdeš detailnú galériu fotografií, ktoré sú prácou Filipa Šlapala.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.