Avatar: The Way of Water v kinách zarobil už miliardu dolárov. Prekoná aj Top Gun a stane sa najzárobkovejším filmom roka?

Avatar: The Way of Water zarobil miliardu dolárov v kinách najrýchlejšie od premiéry Spider-Man: No Way Home.

Sci-fi Avatar: The Way of Water prekonalo hranicu miliardových zárobkov z kín. Snímka má celosvetovo na konte 1,03 miliardy dolárov, pričom túto hranicu sa jej podarilo prekonať v priebehu 14 dní od celosvetovej premiéry. V rámci roka 2022 sa to žiadnemu inému filmu nepodarilo rýchlejšie.

Pre porovnanie, Top Gun: Maverick získal v kinách miliardu až po 31 dňoch, zatiaľ čo filmu Jurassic World: Dominion to trvalo niekoľko mesiacov. Minulý rok sa snímke Spider-Man: No Way Home podarilo prekročiť hranicu miliardových tržieb za 12 dní.

Avatar: The Way of Water bude zarábať veľké peniaze aj naďalej a s najväčšou pravdepodobnosťou prekoná Top Gun: Maverick a stane sa najzárobkovejším filmom roka 2022 (Top Gun má na konte 1,5 miliardy dolárov). Zatiaľ je však otázne, či dvojka Avatara má na to, aby v kinách zarobila dve miliardy.

Podľa režiséra a scenáristu Jamesa Camerona film potrebuje zarobiť presne toľko, aby sa stal ziskovým už z kinotržieb. Odborníci si však myslia, že Cameron to číslo nafúkol a blockbuster bude ziskový už pri hranici 1,5 miliardy dolárov a my veríme skôr im.

