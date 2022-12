V dôsledku jednej chyby sa mladému Japoncovi zmenil život

V tomto článku vám predstavíme jeden kuriózny prípad. V dôsledku chyby miestnej administratívy malého japonského mesta prišla celá kovidová pomoc na účet mladému Japoncovi. Ten s ňou naložil vskutku zaujímavým spôsobom.

Po roku 2019 už nič nie je, ako bývalo. Celý svet zasiahla pandémia covid-19. Jednotlivé krajiny zavierali hranice, fabriky, továrne a mnohé pristúpili aj k lockdownom a striktným reštriktívnym opatreniam. Museli obmedziť mobilitu.

Aby sa ekonomika opäť prebudila a zároveň aby občania mali z čoho platiť účty, vlády pristúpili aj k takým opatreniam, ako sú štátne príspevky na podporu rodín či firiem. A tu sa dostávame k nášmu príbehu.

Podpora skončila na jednom účte

Jednému malému japonskému mestečku Abu bola vládou vyčlenená podpora vo výške 46,3 milióna jenov, v prepočte okolo 350 000 €. Zámer podpory bolo poslať každému obyvateľovi z nízkopríjmovej skupiny finančnú podporu v hodnote 100-tisíc jenov. Úradníci však nedopatrením poslali celú sumu na jeden účet.

Spomínaný účet patril mladému 24-ročnému Japoncovi. Po chvíli sa mu na účte objavilo viac ako 350 000 €. Hneď ako si administratíva mesta uvedomila svoju chybu, navštívil starosta mesta Abu nášho spomínaného šťastlivca a požiadal ho o navrátenie celej finančnej čiastky. Až neskôr sa zistilo, že všetky spomínané peniaze, ktoré boli určené aj pre iných spoluobyvateľom mesta, boli použité na online kasíno hry .

Keďže sa náš pán previnil, bol zadržaný a je voči nemu prokurátorom vedené stíhanie. Starosta žiada vrátenie všetkých finančných prostriedkov vrátane poplatkov. Celková suma sa tak vyšplhala na hodnotu 51 miliónov jenov.

Majte plán, čo urobíte s veľkou výhrou

Aj tento (ne)šťastný prípad ukázal, že je potrebné sa naučiť, ako naložiť s veľkou sumou peňazí, ktoré sa zjavia znenazdajky, napríklad vo forme výhry. Nie je celkom jasné, za ako rýchlo došlo k upovedomeniu a snahe riešiť danú situáciu predstaviteľmi mesta. Dá sa však usudzovať, že sa tak konalo v rozsahu dní, ak nie hodín. Ani to však nestačilo na to, aby sa zabránilo de facto vymiznutiu rozpočtu pre takmer 500 domácností. Japonec totiž celú čiastku vložil do svojho hrania.

Hrajte preto, že sa chcete baviť, nie preto, že musíte. V online kasínach nájdete množstvo online automatov podľa témy, ktorú práve preferujete. Rovnako tak míňajte len predom naplánovaný rozpočet. Rozhodne nepoužívajte peniaze, ktoré máte určené na bývanie, stravu, rodinný rozpočet, alebo peniaze, ktoré vám nepatria.

Ak už sa aj ocitnete na brehu víťazov, dopredu si určite, na čo výhru použijete. Rozhodnite sa, či si peniaze z výhry odložíte, alebo ich investujete. Investovaním sa viete odpracovať k stabilnému príjmu, ktorý vám môže poslúžiť ako ďalší zdroj financií. Kúpa auta vám môže značne zjednodušiť život alebo investovaním do svojho bývania môžete na druhú stranu znížiť náklady na bývanie. Ďalšou možnosťou je splatiť predchádzajúce záväzky a žiť o niečo pokojnejším životom.

Ako ste si mohli prečítať, to, že sa na vás usmeje šťastie, ešte neznamená, že sa váš život bude automaticky uberať správnym smerom. To, či sa tak stane, závisí iba od vás a od toho, ako s danou skutočnosťou naložíte. Neurobte takú chybu ako tento mladý Japonec, ktorý s vidinou rýchleho zárobku vložil všetky cudzie peniaze do hry, aby ich nakoniec všetky prehral.

