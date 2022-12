Japonsko ti predá obrovské opustené domy len za 5 600 €. Krajina ponúka lacné príbytky, aby prilákala nových obyvateľov

Ceny opustených domov na predaj v japonskom meste Nagano sa začínajú na sume 6 046 dolárov (cca 5 679 eur). Majú pomôcť prilákať nových obyvateľov do vyľudnených miest. V snahe o obnovu vidieckych oblastí sa japonská vláda rozhodla predávať schátrané japonské domy v regiónoch ako Togiči a Nagano „skoro zadarmo“.

Sú to domčeky, ktoré sú staré 50 až 100 rokov. Väčšiu investíciu teda môže predstavovať práve rekonštrukcia. Sumy za samotné budovy v pôvodnom stave však začínajú na veľmi nízkych číslach.

V inzercii nájdeš domčeky za necelých 7 000 dolárov (6 576 eur) až po drahšie za 250 000 dolárov (234 856 eur). Ich cena závisí od stavu, v akom sa dom nachádza. Na výber je množstvo jednoposchodových či dvojposchodových príbytkov s rozlohou pozemku od 311,85 až po 1000,15 štvorcového metra.

Dediny čoraz viac ostávajú prázdne. Veľa mladých ľudí sa z vidieka sťahuje do miest, kde je rozvinutá lepšia urbanistická štruktúra. Mladí ľudia tieto domčeky dedia po svojich starších príbuzných. Ostávajú však napospas osudu, pretože o ich renováciu sa nikto nestará.

Japonský interiér

Každý domček sa pýši priestrannou záhradou. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v lokalite ryžových polí. Nových majiteľov by mohol presvedčiť krásny výhľad na hory Nagana z veľkých presvetlených izieb. Menšie domčeky majú rozlohu 31,46 štvorcového metra, najväčšie 242,77 štvorcového metra.

V zachovaných objektoch vidieť tradičný japonský štýl. Vo väčších obytných priestoroch sa zvyčajne nachádza až osem izieb, kúpeľňa, kuchyňa a balkón.

Náklady na bývanie sú relatívne nízke. V spojitosti s výdavkami za rekonštrukciu to však stále môže byť výhodnejšie ako dom v centre mesta. Niektoré interiéry sú zachované, no vo väčšine prípadov je väčšia rekonštrukcia nevyhnutná.

Prenájom či kúpa?

Ak premýšľaš o takejto zvláštnej investícii, zoznam opustených domov v Japonsku nájdeš na webových stránkach Akiya Banks. Tento portál spravuje miestny úrad. Ponúka na ňom aj domy na prenájom, kde sa suma začína na 500 eurách za mesiac. To už ťažko nájdeš aj v Bratislave.

Z mestečka Nagano sa obyvatelia vlakom dostanú do Tokia za 1 hodinu a 20 minút. Aj to je jeden z plusov, ktorý by mohol pri rozhodovaní o kúpe domu pomôcť. Na stránke mesto informuje, že v blízkosti sa nachádzajú všetky dôležité inštitúcie. A to škôlky, základné i stredné školy, nemocnica či radnica.

Stačí vyplniť formulár

Na stránke Akiya Banks sa záujemcovia jednoducho zaregistrujú, následne vyplnia formulár a dozvedia sa tak informácie, ktoré ich zaujímajú. Banka poskytuje informácie o aktuálnych voľných domoch, ukáže, ako dom vyzerá. Stránka slúži aj na poskytovanie všeobecných informácií o bývaní v meste Nagano.

Teraz si už pozri, ako takéto opustené japonské domy vyzerajú.

