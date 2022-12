Fanúšikovia skákali rovno do autobusu. Argentína musela dokončiť víťazné turné v helikoptérach

Prehliadku, na ktorej sa mal zúčastniť argentínsky futbalový tím, museli z bezpečnostných dôvodov zrušiť. V uliciach hlavného mesta Buenos Aires bolo odhadom 4 milióny ľudí. Futbalisti tak turné dokončili v helikoptérach, píše Independent.

Jeden z fanúšikov sa dokonca pokúsil dostať až k hráčom tak, že do autobusu skočil z mosta a spadol tak rovno k argentínskym majstrom. O niečo podobné sa pokúsil aj druhý fanúšik, tomu sa to však nepodarilo a spadol do davu.

Šéf AFA Chiqui Tapia na Twitteri napísal, že sa ospravedlňuje za bezpečnostné opatrenia, no prehliadku budú musieť dokončiť helikoptérou.

O tom, ako vážne berú Argentínčania výhru na majstrovstvách sveta, svedčí aj fakt, že na utorok bol vyhlásený štátny sviatok. Trofej majstrov sveta získali po strhujúcom a napínavom súboji s Francúzskom. Tak by sa dalo charakterizovať finále svetového pohára v Katare. Argentína porazila Francúzsko 4 : 3 po penaltách.

