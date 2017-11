Elon Musk: Za dychberúcimi číslami nového Roadsteru stojí pokročilá raketová technológia SpaceX

Tesla pred niekoľkými dňami ukázala celému svetu, ako si predstavuje budúcnosť športových automobilov. To, že v nej spaľovacie motory nemajú miesto, bolo jasné snáď každému, no nie každého by napadlo, že sa jedného dňa dočkáme kúsku, ako je čerstvo predstavený generačný nástupca starého Roadsteru. Šialená akcelerácia, nadštandardný dojazd na jedno nabitie akumulátora a v porovnaní s konkurenciou až neuveriteľne nízka cenovka robia z tohto elektromobilu niečo, čomu hocikto hneď neuverí.

Počas predstavovania totiž zaznelo, že novinka za zhruba 200-tisíc dolárov má všetko na to, aby dokázala pri krotkej nohe prejsť takmer 1 000 kilometrov alebo zrýchliť z 0 na 100 kilometrov za hodinu iba za 1,9 sekundy.

Samozrejme, niečo také musí byť poriadne divoké, a presvedčili nás o tom aj autentické videá, kde nový Roadster predviedol, čo tieto čísla znamenajú priamo v praxi (doslova štart rakety na štyroch kolesách). Ak by však americká automobilka Tesla nemala k dispozícii technologické vymoženosti vesmírnej spoločnosti SpaceX, ktorej tiež šéfuje Elon Musk, dosiahnuť podobné technické špecifikácie potrvá výrazne dlhšie, píše web Electrek.

Ich využitie potvrdil sám Elon na sociálnej sieti Twitter, kde napísal, že "raketová technológia v autách otvára revolučné možnosti". Etablovanej časti automobilového priemyslu preto nezostáva nič iné, ako začať spolupracovať s vesmírnym. V opačnom prípade môžu prísť o obrovské konkurenčné výhody a potom sa zopakuje podobný scenár, aký nastal v mobilnom priemysle po predstavení prvého iPhonu.

Not saying the next gen Roadster special upgrade package *will* definitely enable it to fly short hops, but maybe …



Certainly possible. Just a question of safety. Rocket tech applied to a car opens up revolutionary possibilities.