Pohľad na padajúci meteorit z vesmírnej stanice je priam úžasný. Ohnivá guľa pritom ani nedopadne na Zem

Astronauti na Medzinárodnej vesmírnej stanici pravidelne zažívajú obrovské množstvo úchvatných zážitkov. Zazreli polárnu žiaru tancujúcu okolo našich pólov, ničivé hurikány či nezastaviteľné búrky a v posledných dňoch sa im podarilo zachytiť i meteorit predierajúci sa našou atmosférou padajúci priamo na planétu Zem. Jeden z tamojších astronautov Pablo Nespoli zachytil padajúcu ohnivú guľu aj na video. Samozrejme, sledovať padajúce hviezdy či meteority zo zemského povrchu nie je až taký zážitok, no pohľad z vesmíru ponúka úplne inú perspektívu. Mimochodom, je pravdpodobné, že meteorit dopadol na Zem len v miniatúrnych časticiach, keďže putovaním skrz atmosféru skončil ako prach a popol.

And here a closer look! Make a wish... I already did // E qui visto da più vicino! Esprimete un desiderio... Io l'ho già fatto #VITAmission pic.twitter.com/H0q5f8hUG9