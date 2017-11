Kde si dáš najlepší kebab v Bratislave? Zoradili sme pre vás osem vybraných prevádzok

Kebab nie je ani zďaleka najchutnejšie jedlo spomedzi tých, ktorými nás obohatili blízkovýchodné kultúry. Na Slovensku je ale rozhodne najobľúbenejšie. Je lacný, no nielen preto ho nájdete na každom rohu v každom väčšom meste. Je aj veľmi jednoduchý a chutí, ako keby sme si ho vymysleli sami. Veď uznajte, mäso v žemli so zeleninou, obliate omáčkou. Teda, my by sme ho možno skôr napácovali v horčici a obliali tatárskou miesto dresingu, ale rozumieme si.

Stal sa obľúbenou zámienkou pre zosmiešňovanie slovenských neonacistov vďaka fotkám, na ktorých naň títo bojovníci proti islamu stoja v rade. Pretože ešte aj tí mu zjavne nedokážu odolať. A toto je ďalšia vec, ktorá je na ňom skvelá: v týchto náročných časoch, keď to najmä na internete nemáte nikdy príliš ďaleko ku vedrám rasizmu a predsudkov, je kebab často v podstate jediná príležitosť, kedy sa Slovák môže porozprávať s naozajstným moslimom. Okej, okej, možno s ním prehodí väčšinou len „teľací, čili môže byť“, ale aj to je lepšie ako nič.

Ani tu však jeho prínos nekončí, pretože kebab má aj dôležitý ekonomický rozmer. V časoch, kedy si slovenské gastronomické prevádzky rady ulietavajú na vysokých cenách, kebab na streetfoodovej scéne diktuje dôležitú latku toho, čo je normálna cena za rýchle, výdatné, relatívne bohaté a chutné jedlo. Inými slovami, ak stojí kebab 3 eurá, jeho konkurencia musí byť veľmi neodolateľná, aby dokázala stáť oveľa viac.

No a pritom to stále nie je žiadne geniálne jedlo. Bez urážky.

- „Urob rebríček kebabov,“ hustí do mňa Refresher.

- „Haha,“ odpovedám, naťahujúc čas, cítiac sa nachytane.

Nie, vážne. Dá sa k povedzme trom bratislavským kebabom s akou takou povesťou vybrať ďalších aspoň päť, aby boli ozaj lepšie než tie ostatné? A dá sa potom o nich napísať niečo, čím sa až tak líšia navzájom?

Volám sa Čoje, som foodblogger na Facebooku aj Instagrame a určite poznáte moje testy bratislavských jedál na Refresheri. Tentoraz vám prinášam rebríček najlepších bratislavkých kebabov, ktorých osemčlenný shortlist som dal predtým dokopy aj na základe tipov od vás.

8. Kuskus Fast Food (Manderlák, Námestie SNP 23)

čas: 23.10.2017 12:40

Kurací (3 €)

Kebab z Manderláku nevyzerá na prvý pohľad veľmi štedro. Je v ňom menej mäsa a tenšia a chrumkavejšia je aj žemľa, no ku cti mu slúži, že sa to nesnaží zamaskovať prebytkom lacnejších prísad, takže šalátu tu nájdete úplne primerane.

Po pár suchších sústach diktuje chuť tomuto kebabu kombinácia šťavy z dochuteného mäsa a jogurtového dresingu. Zaujme aj výrazná chuť cibule a štipľavosť, ktorú obsahoval už len víťaz tohto testu. Ponuka Kukskus Fast Food sa snaží pokrývať viac než len notoricky známe blízkovýchodné jedlá, takže najbližšie môžete svoje polnočné „párty jedlo“ poňať pokojne objaviteľsky.

Akurát pozor na žúrujúcich futbalistov! Toto je to miesto, na ktorom smažil Weiss mladší s Filipom Šebom tak, až z toho lietali stoličky rovno do rapera Lyrika. Ktorý sa o sebe vzápätí z Weissovho tweetu dozvedel, že je „feťák, ktorý si potrebuje predať cédečká“. Lebo Vladko, no.

7. Pizzeria Kebab Antalya (Námestie slobody 6)

Čas: 31.10.2017 13:40

Kurací (2,50 €)

Tento podnik je skvelý, pretože si tu môžu dať kebab aj ľudia, ktorí sú hladní a nemajú naň peniaze. S tým, že zaplatia, keď budú mať. V moslimskej tradícii sa tomu hovorí „sadaquah“ a má to heslo na wikipédii, tak si ho pokojne prečítajte.

Ale naspäť k téme: tento kebab zaženie hlad najmä vďaka hutnej a masívnej žemli a množstvom kapusty. Kuracie mäso by mohlo byť síce menej slané, no inak je obstojné. Zaujímavé je, ako v kombinácii s paprikovým dresingom vytvára v tej žemli veľmi šťavnatú, takmer „sotéčkovú“ záležitosť, čo si v našich končinách určite nájde veľa fanúšikov.

A treba sa teda radšej sústrediť na to, lebo zeleninová príloha je tu v porovnaní s ostatnými skôr slabšia.

6. Kebab Nivy (Metodova 5)

čas: 26.10.2017 13:20

Kurací (3 €)

Tento kebab zaujme svojím podareným pečivom, no na nižšiu priečku ho vytlačili tie ostatné veci. Mäso v ňom zbytočne utláča zelenina a trochu aj jeho vlastná fádnejšia chuť. Problém samotnej zeleninovej oblohy zase spočíva v tom, že nie všetko z nej chutí úplne dobre. Napríklad si ho pokojne vypýtajte bez rajčiny. A miesto nej radšej viac kyslých uhoriek, ktoré to zachránia, ako už veľakrát kdečo.

Je fajn, že sa tento kebab snaží chutiť inak. Kombinácia jeho prísad v ňom rozhodne nepôsobí nezaujímavo. No rozhodnite sa preňho, iba ak vám nevadí, že v ňom výsledok veľmi nediktuje mäso.

5. Side Pizza Kebab (Košická)

Čas: 30.10.2017 12:15

Teľací (3,40 €)

A opäť trochu bulváru. Toto je ten kebab, na ktorom tajne odfotili známeho kotlebovského kameňovača žien a detí. To len keby ste ho tam náhodou stretli, aby ste na to mali pripravený žalúdok.

Kebab v Side dostanete bohato naložený do veľmi chutnej žemle z ciabattoidného cesta. Spočiatku to vyzerá, že v ňom nešetria hlavne kapustou, mrkvou a šalátom, no neskôr sa prehryziete aj k rovnako štedrej porcii mäsa s dresingom, ktorá tvorí jeho najsilnejšiu časť.

Apropo zelenina. Časť z nej bola naložená v kyslastom náleve, ktorý mi k tomu veľmi nepasoval a kebyže je na mne, navrhnem kuchárom spestriť čerstvú kapustu a šalát obyčajnou kyslou uhorkou.

4. Alaturka (Freshmarket, Rožňavská 1A)

čas: 21.10.2017 14:30

Teľací (3,70 €)

Alaturka je ambiciózna mikrosieť, ktorá sa rozhodla, že z kebabov urobí niečo viac než len lacný fast food. Vo výstavnej pobočke vo Freshmarkete si to všimnete ihneď po vstupe. Interiér je síce stále trochu gýčik, no oveľa príjemnejší. Pult je čistý a prehľadný, panel s bohatou ponukou pripomína americké nadnárodné reťazce.

A čo kebab? Teľacie mäso tu má svetlejšiu farbu a chuťovo sa presadzuje najmä slanosťou a spečenosťou, no patrí medzi lepšie. Šmrnc všetkému dodáva štedrá dávka kyslých uhoriek, ktorá vyvažuje tradične „vodový“ šalát. Ten je našťastie iba navrchu, takže sa ním rýchlo prehryziete.

Silnou stránkou tohto kebabu je opäť skvelá sýta žemľa. Mimochodom, okrem tradičného kebabového variantu tu majú aj luxusne znejúce špeciality ako „Iskender kebab v žemli“ za 8 eur, ale ten otestujem dakedy inokedy, tak ak ma ešte stále nesledujete, určite začnite.

3. Istanbul 34 (Rožňavská 32)

čas: 21.10.2017 14:15

Teľací (3,30 €)

Istanbul 34 je bratislavský fenomén. Začínal ako malý stánok a postupne sa vypracoval na presklený domček so sedením a neustálymi plnkami. Na jedlo sa tu ľudia zastavujú cestou odniekiaľ niekam, ale pokojne sem chodia aj iba kvôli nemu. Okrem teľacích a kuracích kebabov tu majú pizze, pide či falafel, a kopec autentických tureckých nápojov vrátane ayranu.

Prišiel som v sobotu neskôr poobede a nezaparkoval som. Podnik bol opäť totálne natrieskaný, takže svoje jedlo som si musel vychutnať na stojáka vonku v daždi. Dal som si teľací döner kebap v žemli.

Kedysi by sa Istanbul 34 spoľahlivo umiestnil na čele tohto rebríčka, no dnes (našťastie pre nás) už má aj rovnocennú konkurenciu. Jeho miernou slabinou je zelenina, ktorá ho obohacuje skôr objemom ako chuťou. Našťastie vo všetkom ostatnom je tento kebab úplný top. Mäso je výrazné, chutí prirodzene a neprebíjajú ho žiadne korenia ani soľ. Navyše je krásne šťavnaté a mastné, čím sa skvele dopĺňa s chutnou mäkkou tureckou žemľou, ktorá všetky jeho šťavy nasáva. Kebab vyzerá malý, no je supersýty.

2. Ankara Kebab 06 (Mlynské nivy 2)

čas: 30.10.2017 12:45

Teľací (3,20 €)

Obsluha v maličkom stánku vedľa Ondrejského cintorína nie je vždy úplne komunikatívna, no tunajšie kebaby patria vysoko.

Ich silnou stránkou je dokonalá esencia: fantastické mäso v tradičnej žemli poliate dresingom s výraznou jogurtovou chuťou. Všetky ostatné prísady základ harmonicky dopĺňajú a zbytočne sa s ním nepretláčajú. Pomer je trafený úplne majstrovsky. Na mäse z Ankary mám úplne najradšej, že nie je veľmi „omáčkové“ a pritom je krásne šťavnaté.

Tento kebab patrí spolu s Istanbulom 34 medzi dlhoročné stálice Bratislavy, o čom svedčí aj to, že bol ako jedno z prvých jedál zaradený na legendárnu mpba.sk. A ak chcete vedieť tajomstvo, pôvodne som bol presvedčený, že tento test vyhrá.

1. Musafer (Trnavské mýto)

čas: 26.10.2017 13:00

Kuraci (2,70 €)

Na Trnavskom mýte, na zastávke autobusov smerom na Račko, je stánkov s jedlom niekoľko. Kedy k nim pribudol nenápadný kebab, som vôbec nezaregistroval a nebyť tipu od mojich followerov, prehliadnem ho úplne.

Jediný kebab, ktorý tu dostanete, je kurací, no keď sa na to opýtate, sympatický týpek sa vám hneď pochváli, že si ho vyrába sám. Presne tak, mäso v Musaferi nezrezávajú zo žiadneho mrazeného šulca odkiaľsi z viedenského veľkoskladu. Je podomácky napácované a ručne ponapichované priamo rukami predajcu osobne.

Kebab pôsobí v dlani skôr skromnejšie. Nielenže nie je napchatý do prasknutia, ale ešte aj žemľa je tenšia než všetky ostatné. Aj vyzerá inak, oveľa chrumkavejšie. Po zahryznutí sa vám najprv postará o zopár najmä hmatových vnemov. A potom to príde.

Všetko, čo je v tomto kebabe, chutí nádherne plno. Krásne mäso s hutným a výdatným dresingom dokresľuje štipľavé čili, ktoré je konečne zase cítiť naozajstne a poriadne. Na svojom mieste a presne v ideálnom pomere je aj zeleninová príloha. Musafer je najpoctivejší bratislavský kebab. Nechutí tuctovo a má to, čo mnohým kebabom chýba, hoci pri iných jedlách to bežne poznáme a rozoznávame. Charakter.

Tento kebab by som okamžite zaradil na svoju mapu, no nie je zatiaľ ani na Google maps. Tak to berte tak, že ste prví, čo viete, a pokojne ho vezmite útokom. Pretože ak chceme tomuto slovensko-arabskému ľudovému jedlu dopriať renesanciu a šancu byť ešte chutnejšie, je najvyšší čas byť nároční a chodiť len na tie najlepšie.

