Ako z hororu. Záhreb terorizujú agresívne vrany, útočia na ľudí aj zvieratá

Chorvátske hlavné mesto Záhreb čelí kŕdľom agresívnych vrán. Tie v hojnom počte ohrozujú psy aj ľudí.

Ako informoval denník Jutarnji listy, v Záhrebe evidujú nadmerné množstvo vrán, až okolo 23-tisíc. Tie sa správajú agresívne a terorizujú najmä mestskú časť Siget. Vtáky majú útočiť na ľudí i zvieratá a kvôli hluku, ktoré spôsobujú, nemôžu miestni otvárať okná.

„Doteraz sme zaznamenali dva útoky na ľudí a ohrozené sú najmä deti, pretože hniezda vrán sú aj pri materských školách. Zaznamenali sme veľa útokov na psy, vrany ich ošklbávajú a zbierajú ich srsť na stavbu svojich hniezd. Je ťažké spočítať, koľko ich je, no určite sú na každom strome dve až tri hniezda,“ uviedla Gordana Pasanecová z občianskeho združenia Siget.

Problémy s vranami sú aj v iných mestských častiach, napríklad v Remetici kvôli týmto vtákom nechodia ľudia do istého parku už celé roky. Ľudia tam nemôžu v dôsledku škrekotu, ktorý vrany vydávajú, ani otvárať okná. Takisto tam evidujú špinavé lavičky a bordel.

Miestni ľudia dokonca prišli na to, ako tento problém vyriešiť humánnym a pre životné prostredie neškodným spôsobom. Jednoduchým, lacným i prirodzeným riešením by mohlo byť využitie dravcov. Tie by mohli vrany vyhnať a tým obnoviť ekosystém. Problém je s čakaním na povolenia od príslušných ministerstiev.

Na druhej strane, ozývajú sa aj hlasy expertov, že dravé vtáky nepomôžu vyhnať vrany účinným spôsobom. Tie sú totiž dosť inteligentné na to, aby ich „prekukli“. Podľa Ingeborg Bataovej rýchlo pochopia, že vták, ktorý ich v skutočnosti nenapadá, nepredstavuje pre ne až také veľké nebezpečenstvo. Do dočasne opustenej oblasti sa preto môžu aj tak znovu vrátiť. Okrem toho mimoriadne chránia svoje mladé. Práve tie môžu na jastrabov zaútočiť samy, takže situácia by sa ešte zhoršila.