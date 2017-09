Živí sa konzervami a do roboty chodí pešo, aby potom mohla štýlovo cestovať po svete. Rodina ju považuje za bláznivú, ale ona si plní sny

S dostatočným množstvom kompromisov a ústupkov už prešla 19 krajín a neplánuje spomaliť. Mladá blogerka a novinárka z Londýna sa pred pár rokmi do cestovania zamilovala natoľko, že si kvôli letenkám a pobytom v exotických destináciách dokáže odpustiť obľúbené jedlo aj pohodlie cestovania metrom, aby ušetrila čo najväčšie množstvo peňazí. Život v Londýne je pritom mimoriadne nákladný a ona zo svojej výplaty, ktorú dostáva od módneho magazínu, kde pracuje, dokáže ušetriť úctyhodné množstvo peňazí, aby ich potom investovala do svojich výletov. Len 23-ročná blogerka Bridie Wilkins sa ešte nedostala na úroveň popularity, vďaka ktorej by jej hotely a letecké spoločnosti zakaždým ponúkali bezplatné ubytovanie či letenky, a tak si cestovanie väčšinou financuje z vlastného vrecka.

Příspěvek sdílený (@bridiewilkins), Zář 2, 2017 v 1:02 PDT

V minulosti rada míňala peniaze na piatkové a sobotňajšie večery strávené v alkoholickom opojení v nočných kluboch, lenže potom prišiel v jej živote zlom. Pribúdajúci vek spôsobil, že sa na svoje financie začala pozerať rozdielne a namiesto aktívneho sociálneho života zvolila alternatívu, vďaka ktorej sa jej otvorili brány cestovania. Každý týždeň teraz míňa na jedlo len približne 100 libier, čo je takmer 110 eur, a oproti svojim rovesníkom žije v značne obmedzenom režime. Zistila, že ak sa uskromní, len na jedle by vedela ušetriť aj stovky libier, a tak jej súčasný jedálniček pozostáva z pokrmov ako ryby v konzerve a zelenina, zatiaľ čo ďalšie peniaze šetrí aj tak, že do práce nechodí metrom, ale radšej sa každé ráno aj poobedie prejde.

Zvláštna zmena životného štýlu prekvapila jej rodinu aj priateľov, ale ona je so svojím životom spokojná a nechcela by ho za nič vymeniť. Až v momente, kedy začala namiesto drahšieho jedla z donášky konzumovať lacné konzervy, pochopila, že človek vie žiť skromne, aby potom peniaze použil na vytváranie spomienok na celý život. Aj keď sa ušetrených 600 libier nemusí zdať ako horibilná čiastka, odkedy začala žiť v obmedzenom režime navštívila už 19 rôznych krajín a pri žiadnom výlete nepozerala na to, aké ceny v konkrétnej krajine majú. Svoje voľné chvíle si najčastejšie užívala v luxusných rezortoch v destináciách ako Bali, Maldivy, Rím, Paríž či polostrov Sorrento a množstvo z výletov našla ešte aj za zvýhodnenú cenu, takže na Maldivy po kúpe dovolenky na Black Friday cestovala za zlomok reálnej ceny pohybujúcej sa okolo 2000 libier za jedinú noc.

Příspěvek sdílený (@bridiewilkins), Srp 28, 2017 v 2:31 PDT

Blogerka sa síce v bežnom živote výrazne obmedzuje, aby ušetrila čo najviac peňazí, ale na dovolenkách sa nebojí otvoriť svoju peňaženku poriadne naširoko. Namiesto rýb v konzervách si užíva najexkluzívnejšie miestne špeciality a nebojí sa zaplatiť ani 25 libier za obyčajnú pizzu, čo sa jej podľa vlastných slov stále oplatí oveľa viac, ako keby si ju mala objednávať doma a zjesť ju v sychravom Londýne. Ani v nasledujúcich mesiacoch neplánuje zo svojich cestovných plánov poľaviť, pretože už dnes má zaplatené ďalšie výlety do dánskej Kodane, neskôr preletí cez more až do Los Angeles a odtiaľ výlet zakončí v mexickom meste Tulum.

Všetkým svojim kamarátom aj fanúšikom, ktorých má na Instagrame zatiaľ len okolo 2000, odkazuje, že ušetriť hromadu peňazí na cestovanie sa dá aj v priebehu jediného mesiaca, ak je človek ochotný urobiť zopár ústupkov a kompromisov. Na dovolenku netreba šetriť celý rok, aby potom človek všetky peniaze minul na 10 dní v Chorvátsku, pretože v dnešnom otvorenom svete sa príležitosti otvárajú za každým rohom. Ak jej plán napokon zafunguje a vo veľkom si ju všimnú ľudia, možno sa zaradí do plejády blogeriek a modeliek na sociálnych sieťach, ktoré dostávajú výlety zadarmo a bolo by to pre ňu aj skvelým zadosťučinením za to, čo všetko už cestovaniu obetovala.

Příspěvek sdílený (@bridiewilkins), Srp 29, 2017 v 8:10 PDT

Příspěvek sdílený (@bridiewilkins), Čec 24, 2017 v 10:02 PDT

Příspěvek sdílený (@bridiewilkins), Čec 22, 2017 v 2:30 PDT

Příspěvek sdílený (@bridiewilkins), Čec 20, 2017 v 9:58 PDT

Příspěvek sdílený (@bridiewilkins), Čec 16, 2017 v 1:33 PDT

Příspěvek sdílený (@bridiewilkins), Čen 28, 2017 v 2:16 PDT

Příspěvek sdílený (@bridiewilkins), Čen 25, 2017 v 12:09 PDT

Příspěvek sdílený (@bridiewilkins), Kvě 28, 2017 v 12:30 PDT

Příspěvek sdílený (@bridiewilkins), Kvě 24, 2017 v 11:51 PDT

Příspěvek sdílený (@bridiewilkins), Kvě 8, 2017 v 1:32 PDT

Příspěvek sdílený (@bridiewilkins), Bře 12, 2017 v 3:16 PDT

Příspěvek sdílený (@bridiewilkins), Bře 7, 2017 v 9:11 PST

Příspěvek sdílený (@bridiewilkins), Úno 14, 2017 v 1:36 PST

Příspěvek sdílený (@bridiewilkins), Úno 12, 2017 v 7:32 PST

Příspěvek sdílený (@bridiewilkins), Led 13, 2017 v 3:18 PST