So Sellasiem ste prednedávnom zverejnili kratšiu kampaň, kde ste sa snažili mladých ľudí nabádať k tomu, aby si preverovali informácie. Práve vy ako influenceri by ste pravdepodobne mali s takouto iniciatívou prichádzať častejšie, a tak ma zaujíma, či je niečo, čo ťa na spoločnosti hnevá a rád by si o tom hovoril.

Veľmi radi by sme s podobnými vecami prichádzali častejšie, neviem či by to ale malo účinok. Ľudia sledujú naše videá, lebo si chcú od problémov trochu oddýchnuť a nie ich riešiť. Preto je dôležité to striedať. A čo hnevá mňa? Asi nenávisť a netolerancia Slovákov k okoliu alebo k sebe samým. Až ma niekedy zaráža akí dokážeme byť na seba zlí, neprajnícki, rasistickí a netolerantní. Slovensko by bolo také krásne, keby každý rieši viac svoje starosti ako druhých ľudí.

Prečo myslíš, že YouTube je v dnešnej dobe takým fenoménom?

Pretože pokrok nezastavíme. Televízie a tlač pomaly ale isto zhasínajú a ľudia sa začínajú oveľa viac pohybovať na internete. A YouTube je na to skvelé médium. Dá sa tam nájsť všetko od zábavy až po vzdelanie a obsah, ktorý chceme sledovať si vyberáme my sami.

Hypotetická otázka. Ak by dnes YouTube nadobro skončil, čím by si sa chcel živiť?

Na strednej som rozmýšlal nad medicínou. Dnes by som ale oveľa radšej zabrdol do reklamy. Práve vďaka YouTube som spoznal nespočet talentovaných mladých ľudí, ktorí sa práve pohybujú v marketingovom prostredí a veľmi by ma bavilo pracovaať snimi.

Toto som ja – ako by si opísal seba?

179 cm vysoký s krivými zubami hľadá kamošov na sporadické posedenie pri pive.

Aké sú tvoje ambície do budúcna, predsa len, YouTube je pre teba asi skôr nejaká štartovacia čiara, či?

YouTube som nikdy nevnímal ako niečo, čím sa môžem živiť navždy. Naopak ho vnímam ako skvelú príležitosť, vďaka ktorej môžem nahliadnuť do sveta a kopu vecí sa naučiť. Ešte pokiaľ mi YouTube funguje, rád by som rozbehol nejaké svoje postranné projekty.

Čo všetko ti priniesol YouTube do života? Za čo mu vďačíš?

Asi slobodu. Nie som limitovaný nikým iným ako sám sebou. Pracujem, keď mám chuť pracovať a pozerám na internete videá mačičiek keď chuť nemám.

A naopak, čo ti najviac vadí?

Nemám si na čo sťažovať. Je ďaleko viac náročnejších prác, ktoré ľudia robia a „job“ YouTubera svojimi pozitívami ďaleko valcuje všetky negatíva.

Ďakujeme za rozhovor a na záver ešte priestor pre teba na pár slov našim čitateľom.

Ďakujem aj ja. Čitateľom zo skúsenosti odkazujem, že najvtipnejšie hejtkomentáre rád olajkujem. :D