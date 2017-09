Na palubu Ryanairu si už zadarmo malý kufor nezoberieš. Letecká spoločnosť mení prepravné podmienky

Najpopulárnejšia letecká spoločnosť v Európe od novembra zmení prepravné podmienky. Ryanairu už došla trpezivosť pri čakaní na cestujúcich, ktorí naplno využívali možnosť vziať si na palubu dva kusy malej batožiny, čo spôsobovalo meškania letov a nedostatok miesta v úložných priestoroch nad hlavami. Už v minulosti sa stávalo, že pri plnom lete letušky jednoducho cestujúcim pred nástupom do lietadla spočítali kufre a následne tie, ktoré by sa na palubu nezmestili, umiestnili bezplatne do podpalubia. Práve batožinu vo svojom podpalubí by Ryanair chcel vidieť častejšie, a tak zavádza od 1. novembra zmeny.

Na možnosti zobrať si dva kusy malej batožiny sa nič nemení, pretože tvoj nárok na 1 kus príručnej batožiny s rozmermi 55 x 40 x 20 centimetrov a 1 kus menšej batožiny s rozmermi 35 x 20 x 30 centimetrov nezaniká, lenže svoj kufor na kolieskach, a teda príručnú batožinu, budeš musieť odovzdať pri nástupnej bráne a Ryanair ti ju bezplatne prepraví v podpalubí. Na palubu preto nastúpiš len s menšou batožinou ako batoh či kabelka. Oba kusy batožiny na palube budeš môcť aj naďalej využívať rovnako, ak si spoločne s letenkou zaplatíš prioritný nástup (Priority Boarding), alebo využiješ služby ako Plus, Flexi Plus či Family Plus. Snaha o spopularizovanie umiestňovania batožiny do podpalubia vyústila aj v zníženie poplatku, a tak si svoju batožinu so zvýšenou hmotnosťou z 15 na 20 kilogramov budeš môcť nechať prepraviť v podpalubí za 25 eur namiesto predchádzajúcich 35 eur.