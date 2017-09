Motorkár zachránil samovraha od istej smrti. Nešťastník meškal na pohreb svojej vlastnej matky

Videá pôsobiace na ľudské emócie sa po internete šíria bleskovou rýchlosťou. Najnovšie sa k nim pridalo ďalšie z Facebook stránky In the NOW. Objavuje sa na ňom ruský motorkár preháňajúci sa moskovskou autostrádou. Počas jazdy si všimne na nadjazde osamotenú osobu stojacu nad rušnou vozovkou vo výške niekoľkých metrov. Neváha, vráti sa a začína konať. Už len v prvotných chvíľach ohrozil aj sám seba na živote, keď sa vybral priamo voči rýchlo idúcim autám. Odstavil svoju motorku na krajnici a ihneď spustil komunikáciu s neznámym mužom. Popritom spomaľoval a zastavoval autá, pre bezpečnosť.

Po chvíľke prehovárania a ponuky, že ho odvezie, sa muž od zábradlia odlepil. Motorkár opustil svoje miesto a vydal sa na nadjazd za ním. Snažil sa prísť na príčinu, prečo sa v danej situácii muž vôbec ocitol. Prezradil mu, že mešká na pohreb svojej vlastnej matky. Konal sa v meste Smolensk, vzdialenom od Moskvy okolo 370 kilometrov. Aj tento príbeh ukazuje, že dobro a ochota sa z nášho sveta ešte nadobro nevytratili a ľudia majú k sebe stále blízko. Aj keď ide o neznáme osoby.