Nová kampaň na American Horror Story v ľuďoch spúšťa nechutnú fóbiu. Ak sa bojíš dierok, na propagačné plagáty by si sa nemal pozerať

Iracionálny strach z otvorov, dierok a geometrických útvarov už dávnejšie dostal pomenovanie tripofóbia a keď ho pred časom objavil internet, tisíce ľudí zistili, že ňou trpia. Stovky dierok rozmiestnených blízko seba dokážu ľuďom pomotať myseľ natoľko, že sa prestanú ovládať, a niet divu, že práve na tripofóbiu stavila aj reklamná kampaň na najnovšiu sériu populárneho seriálu American Horror Story. Nová séria s prívlastkom Cult premiéruje už 5. septembra a za posledné týždne sa na oficiálnom Twitteri seriálu objavovali znepokojujúce videá a plagáty, ktoré svoju úlohu definitívne splnili.

Hororový seriál už kvôli kampani získal aj hromadu sťažností od fanúšikov, ktorí sa na plagáty ani len nemôžu pozerať, pretože kvôli tripofóbii ich telo a mozog skutočne na malé dierky reagujú negatívne. Reakcie sa líšia od obyčajného znepokojujúceho pocitu až po zvracanie či bolesť hlavy, a tak tripofóbiu netreba brať na ľahkú váhu. Odborníci sa domnievajú, že zdrojom tripofóbie mohli byť obrázky známych chorôb z minulosti, ktoré sa prejavovali práve miniatúrnymi dierkami a jamkami na tele človeka, takže naše telo prirodzene reaguje na nepríjemné obrázky pred sebou.

We feed off you. #AHSCult pic.twitter.com/MrHNmstKwt

What scares you the most…? Watch the OFFICIAL TRAILER for #AHSCult. Premieres 9/5 at 10p on FX. pic.twitter.com/HrHn3JcOdG