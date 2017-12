Žena roky predstierala, že pracuje na polícii, aby zničila všetky vzťahy svojho bývalého priateľa. Vyhrážala sa mu a poslala ho do izolácie

Lauren Adderley urobila zo života svojho priateľa peklo. Mladá žena sa s Mitchellom Lloydom spoznala v roku 2014 a dvojica sa na krátky čas dala dokopy, lenže po pár týždňoch Mitchell vzťah ukončil a Lauren vymyslela diabolský plán, ako ho kontrolovať a terorizovať aj naďalej. Na konci vzťahu sa mu zdôverila s tým, že bola v minulosti sexuálne napadnutá, na čo jej Mitchell odporučil zájsť na políciu. Lauren súhlasila, ale pod podmienkou, že bude na polícii vypovedať aj on, s čím samozrejme súhlasil a to ani netušil, do akej zlej situácie sa dostal.

Jeho bývalá priateľka si potom vytvorila niekoľko falošných mailových adries a ďalšie dva profily na Facebooku, vďaka čomu Mitchellovi navodila dokonalú ilúziu toho, že v jej prípade prebieha vážne vyšetrovanie a on musí poslúchať to, čo mu policajti odporúčajú a prikazujú. Z vymysleného policajného mailu svojmu bývalému priateľovi písala, kedy a kde nesmie chodiť, ako by nemal vyhľadávať spoločnosť cudzích žien a v jednom bode sa mu dokonca ona sama vyhrážala samovraždou, ak neprestane chodievať von so ženou z práce. Mitchellovi svojimi krokmi úplne zničila sociálny život a nebyť kolegov v práci, ktorým sa zdôveril, možno by terorizovanie pokračovalo až doteraz. Po príchode na políciu boli Lauren aj jej maily rýchlo vystopované a súd ju teraz poslal na 9 mesiacov do väzenia, čo znášala veľmi ťažko.

