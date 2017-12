Zaplať 1 dolár, aby si zistil, koľko ľudí už zaplatilo 1 dolár. Kreatívny nápad by nemal fungovať, ale zvedavosť ľudí premáha

Vo svete neobmedzených možností sa dajú peniaze zarábať akokoľvek. Vytvoríš mobilnú aplikáciu a necháš sa unášať pasívnym príjmom. Nájdeš si dobre platenú prácu. Investuješ do akcií na burze. Johan McCubbin však nepotreboval žiadne zložité nápady na to, aby začal zarábať peniaze bez toho, aby musel pohnúť prstom. Jeho najnovším nápad s krkolomným anglickým názvom How many people paid a dollar to see how many people paid a dollar spočíva v tom, že na webovej stránke umožňuje návštevníkom obetovať 1 dolár, aby mu ho poslali a on im na oplátku prezradí, koľko ľudí, čo zaplatili 1 dolár, sa už našlo pred ním.

Na prvý pohľad najhlúpejší nápad, aký mohol Johan vymyslieť, si za posledné dni získal hromadu zvedavých záujemcov, a pritom funguje už oveľa dlhší čas, a aj keď sme mu žiadny dolár nezaplatili a nevieme ti presne povedať, koľko ľudí tak už urobilo, o pár hodín budeš mať šancu investovať do tejto skvelej veci aj ty. Johanova stránka zažívala taký nečakaný nápor ľudí, že to nezvládla, a tak teraz pracuje na zabezpečení lepšieho hostingu. Problémy mu už narobil aj PayPal, ktorý mu dočasne zablokoval účet kvôli početným jednodolárovým platbám, ale onedlho by už malo byť všetko v poriadku, takže nezabudni klikať na jeho stránku.