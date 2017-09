MMA bojovník prvýkrát vyskúšal marihuanu rovno so Snoop Doggom. Tvrdý muž mal s jej fajčením menšie problémy

Cameron Else nie je meno, ktoré by si hneď po spomenutí každý spojil s konkrétnou tvárou. Cameron je bojovník MMA z nižších súťaží pod UFC, tvrdo trénuje a snaží sa dostať na najvyššiu úroveň, kam nedávno odprevadil svojho kamaráta Jobyho Sancheza. Joby dostal príležitosť zabojovať na podujatí, ktorého víťazi majú šancu získať profesionálny kontrakt od UFC a Cameron na podujatí nemohol chýbať po boku svojho priateľa, aby mu vo všetkých ohľadoch spríjemnil cestu za slávou.

Joby nakoniec svoj súboj vyhral a kontrakt získal, čo sa podarilo ešte jednému bojovníkovi, a vďaka tomu dostali pozvanie od Snoop Dogga do zákulisia, kde sa Cameron dostal do ťažkej situácie. Ako napísal na svojom Instagrame, dovtedy nikdy nezobral žiadnu drogu, ale keď stál priamo pred Snoop Doggom, ktorý je prakticky personifikovanou marihuanou, poddal sa tlaku a vyskúšal si ju zafajčiť po prvýkrát v živote. Nešlo mu to úplne podľa plánov, pretože sa po chvíli rozkašľal, ale Snoop sa na jeho pokusoch parádne zabával a celú partiu bojovníkov potom pozval aj na svoj koncert, takže si Cameron svoju prvú skúsenosť s drogami vynahradil aspoň hudbou.