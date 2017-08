iPhone 8 vraj prinesie revolúciu v ovládaní. Miesto Home tlačidla by sme mali používať dotykové gestá

Vďaka dôveryhodným únikom sme sa počas predchádzajúceho týždňa dozvedeli, že nadchádzajúca osmička zo slnečnej Kalifornie ponúkne až 512 GB interné úložisko, za čo si však Apple nechá adekvátne zaplatiť.

Ďalšie úniky totiž prezradili, že ten najdrahší kúsok dostane celkom slušnú cenovku, ktorá sa vraj bude pohybovať okolo tých 1 200 eur, čiže zaň dáme zhruba o 100 eur viac, ako je cena súčasného modelu iPhone 7 Plus v 256 GB verzii. A po novom vieme už aj to, ako chce ostrieľaný výrobca spotrebnej elektroniky nahradiť ikonické Home tlačidlo pod displejom, aby tak mohol natiahnuť zobrazovací panel na takmer celú prednú stranu vynovenej konštrukcie iPhonu 8.

iOS 11 Dock and Gesture Controls to Replace ‘iPhone 8’ Home Button Entirely https://t.co/za5ZYmhtIQ by @waxeditorial pic.twitter.com/z2dUX5h3EY