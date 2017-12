Najpredávanejší prémiový elektromobil v kompaktnej triede sa dočkal faceliftu a novej verzie i3s

BMW i3 prijala verejnosť vskutku rozporuplne, čo sa na pomery a tradície značky z Mníchova dalo i čakať, na druhú stranu ale treba povedať, že ide v podstate o najúspešnejší prémiový kompaktný elektromobil na svete. Druhá strana mince však hovorí, že predaje i3-ky sú ďaleko za očakávaniami a úvodnými ambíciami značky. Nielen preto sa BMW snaží priebežne mestský elektromobil vylepšovať, ba čo viac, vo Frankfurte sa dočkáme avizovaného faceliftu, s ktorým prichádza aj nová verzia i3s. Základný variant naďalej ponúka výkon 170 koní a 250 N.m, zatiaľ čo akcelerácia z 0 na 100 km/h trvá malému elektromobilu 7,3 sekundy a jeho maximálna rýchlosť je na úrovni 150 km/h. Akumulátory v podlahe však po novom zaručujú opäť o čosi väčší dojazd - v zmysle cyklu NEDC by na jedno nabitie mala i3-ka absolvovať už približne 300 kilometrov, pokiaľ by sme pristúpili na metodiku WLTP, reálny dojazd v premávke by mal byť na úrovni okolo 235 až 255 km.

Úplnou novinkou je variant i3s, ktorého podstatou je elektromotor s výkonom 184 koní a 270 N.m, za čím stojí preprogramovanie jednotky a ďalšie drobné úpravy. V tomto prípade môžeme teda hovoriť o akcelerácii na stovku za 6,9 sekundy a maximálke 160 km/h. Pochopiteľne, dojazd je o čosi nižší - 280 (NEDC), respektíve 235 až 245 km (WLTP). V oboch prípadoch je pritom po ruke aj vyhotovenie REX, teda verzia Range Extender s prídavným dvojvalcovým motorom s výkonom 38 koní, ktorý však v podstate slúži len ako generátor na výrobu energie. Výsledkom je tak navýšenie dojazdu o približne 150 kilometrov. Dizajnovo sme svedkami nových nárazníkov a blatníkov, ktoré opticky elektrický automobil rozširujú, na jeho koncoch pritom už v základe dominujú full-LED svetlomety. S-ková verzia je napokon o 10 milimetrov znížená, má o 40 milimetrov väčší rozchod kolies a štandardom sú až 20" disky. Interiér napokon dostal hŕstku kozmetických úprav a vylepšení infotainmentu, pričom naďalej platí, že viac ako 80 % častí je plne recyklovateľných.

