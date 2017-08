Mayweather proti McGregorovi zarobil 178-tisíc dolárov za sekundu. V peniazoch si môže doslova zaplávať

Množstvo fanúšikov od začiatku tvrdilo, že Mayweather nevyšiel z pokojného dôchodku späť do ringu kvôli tomu, aby zaokrúhlil počet svojich víťazstiev na 50, ale aby si ešte poslednýkrát slušne privyrobil. McGregor síce zápas prehral, avšak aj on dobre vedel, že si odnesie veľkorysú peňažnú porciu, pričom financie, ktoré onedlho poputujú na účty oboch bojovníkov vyrážajú dych. Floyd Mayweather mal len za účasť v zápase, bez ohľadu na jeho výsledok, garantovaných rovných 100 miliónov dolárov a aj keď sa pri tomto čísle McGregorova výplata vo výške 30 miliónov dolárov javí ako plat chudobnejšieho príbuzného, stále ide o obrovský balík peňazí. A to ešte zďaleka nie je všetko.

Obrovská popularita zápasu aj v jednotlivých službách PPV zapríčinila, že obaja bojovníci ešte dostanú dopred dohodnutý podiel na celkovom počte PPV, čo by malo Mayweatherovi priniesť 150 až 200 miliónov dolárov navyše. Nevedno presne odhadnúť, koľko za PPV zhrabne McGregor, ale určite pôjde o výrazne nižšiu čiastku ako americký boxer. V prípade, že by sa potvrdili najoptimistickejšie predpoklady a Floyd by dostal ďalších 200 miliónov, za súboj s Írom by zinkasoval dokopy 300 miliónov a pri rozpočítaní na minúty a sekundy dostaneme závratné čísla. Súboj bol ukončený v polovici desiateho kola, takže celkovo trval 28 minút a 5 sekúnd. Po premene na sekundy dostaneme číslo 1685 a ak 300 miliónov vydelíme počtom sekúnd, odrazu zistíme, že Mayweather za každučkú sekundu zápasu zinkasoval 178-tisíc dolárov, čo je výplata, o akej snívajú aj tí najlepší športovci z najlepších.

