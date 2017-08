Americký študent zvíťazil na majstrovstvách sveta v Exceli. Náročný tréning v tabuľkovom programe mu priniesol želaný úspech

Myslím si, že nebudem sám, pre koho je práca v tabuľkovom editore nutným zlom v prípade, keď je to naozaj potrebné. Čo sa tvorby grafov týka, som na tom úplne rovnako. No sú medzi nami aj takí, ktorí túto aktivitu povýšili prakticky až na šport a súťažia medzi sebou na úrovni domácej či dokonca medzinárodnej scény. Rádovo hovoríme o státisícoch mladých ľudí, pričom hlavný prím hrajú Američania. Práve jeden z nich na tohtoročných majstrovstvách sveta v Exceli prevalcoval svoju konkurenciu a zaslúžene získal titul svetového šampióna do svojich rúk.

John Dumoulin patrí od raného veku medzi veľkých fanúšikov bejzbalistov Los Angeles Dodgers. Ich štatistiky si podrobne zaznamenával a ako ste si iste domysleli, za týmto účelom používal bežnú súčasť kancelárskeho balíka Office od spoločnosti Microsoft. Na strednej škole doteraz získal niekoľko odborných certifikátov a svoju záľubu povýšil až na spôsob, akým môže seba, svoju školu a krajinu reprezentovať vo svete. Americký štát Kalifornia už po šestnástykrát za sebou hostil Microsoft Office Specialist World Championship, na ktorý sa prebojovalo najlepších 150 mladých "excelákov" vo veku 13 - 22 rokov zo 49 krajín.

Ešte predtým ale musel každý súťažiaci prejsť náročným výberovým procesom regionálnych a národných kôl. Celkovo hovoríme o počte 560-tisíc mladých ľudí z celého sveta. Súťažiaci si okrem Excelu zmerali svoje sily aj v iných kategóriach - Word a Powerpoint. John si celkovým prvenstvom prilepšil o 7-tisíc amerických dolárov (5900 eur), ku ktorým pridal ďalších 3-tisíc dolárov (2500 eur) za prvenstvo v národnom kole.