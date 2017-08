Obrovské pavúky v britských domoch sú tak veľké, že spúšťajú alarm proti zlodejom

Pavúky nie sú žiadna sranda. Aj keď niektorým neprekážajú, mnoho z nás trpí arachnofóbiou. U niekoho sa môže prejavovať tak intenzívne, že má strach aj z pavúka, ktorý má na priemer dva milimetre, iní sú zasa dostatočne odvážni a dokážu spod toalety vyhodiť aj väčšie kreatúry. Akokoľvek odvážny si však ohľadne pavúkov, rozhodne by si v tomto čase nechcel bývať v Spojenom kráľovstve. Ľudia totiž hlásia, že sa v ich domoch z nejakého dôvodu začali zjavovať neuveriteľne veľké pavúky, ktoré sú natoľko masívne, že dokonca zvládnu spustiť bezpečnostný alarm proti lupičom.



Presne toto sa napríklad stalo v Manchesteri. Rodina Taylorových sa zľakla lupičov, keď sa im v strede noci spustil alarm, no keď uvideli, čo poplach spôsobilo, bolo to ešte horšie. Obrovské pavúky s priemerom aj dvadsať centimetrov začali terorizovať obyvateľov Spojeného kráľovstva. Podobné prípady sú hlásené aj z iných britských miest, mnoho ľudí sa sťažuje napríklad v meste Liverpool. Pavúky sa nachádzajú v rohoch stien, v pivniciach, no i v umývadlách.

Za inváziou stojí jednoduché vysvetlenie. V Spojenom kráľovstve bol jednoducho teplý rok, čo prospieva rôznym bezstavovcom, ako muchám. Pavúky tak majú čo jesť a je ich čoraz viac. Na ľudí vraj nemajú dôvod útočiť, no domu ich netreba v púšťach, čoskoro totiž začnú vyhľadávať možnosť rozmnožiť sa a naklásť vajíčka. V Spojenom kráľovstve žije až 650 druhov pavúkov.