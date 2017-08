Na Orave majú najväčšiu mozaiku z kávy na svete. S plochou 107 metrov štvorcových je zapísaná aj v Guinessovej knihe rekordov 

V oravskej obci Krušetnica je len niekoľko mesiacov otvorené múzeum s názvom Oravakafe. Známe tiež ako múzeum kávy je obľúbenou atrakciou pre ľudí z celého sveta, a to najmä vďaka ich hlavnému artefaktu - obrovskej mozaike nalepenej na stenách domu, ktorá "zhltla" až 4 milióny kávových zŕn. Keď si prezrieš nasledujúce obrázky, ostaneš bez slov. Domy tohto domu sú totiž doslova pohltené kávou.

Obrovská mozaika má plochu až 107 metrov štvorcových a Oravu perfektným spôsobom prezentuje svetu, najmä však všetkým milovníkom kávy. Domček už z diaľky vonia kávou a za celým projektom stojí len 25-ročný Roman Florek. Aj on má ku káve veľmi blízko, čo znamená, že takmer za celou mozaikou stojí on. Múzeum kávy stojí na jeho pleciach, návštevníkom predstavuje históriu kávy, jej prvý export a import a nezabúda sa ani na rôzne kávové exponáty ako mlynčeky či iné stroje, ktorých je presne 537. Roman dostal Oravakafe až do Guinessovej knihy rekordov.



Samotná mozaika sa stavala tri roky a skladá sa z portrétov, ikonických kávových obrazcov či obrovskej mapy sveta. Na jej návštevu chodia obrovskí výrobcovia kávy, no napríklad i veľvyslanci z kávových veľmocí. Múzeum v Kruštenici, bohužiaľ, mnoho Slovákov nepozná, zato je overenou atrakciou v zahraničí. Otvorené je väčšinu dní v týždni a ak budeš mať cestu okolo, nezabudni sa zastaviť.